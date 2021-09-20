پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات در پی درگذشت پدر حجت الاسلام عاملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت ابوی دکتر سعیدرضا عاملی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

فاضل فرهیخته جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید سعید رضا عاملی

متأسفانه با خبر شدم ابوی بزرگوار و متدین حضرتعالی، جناب آقای حاج سید نور عاملی رنانی، چشم از جهانی فانی فروبستند و حیات ابدی خود را آغاز نمودند. اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان آن پدر مرحوم را، خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید که با تربیت فرزندانی فرهیخته منشأ اثر بودند، علو درجات، رحمت و مغفرت و برای حضرت‌عالی، اخوان بزرگوارتان و خانواده محترم و بازماندگان و وابستگان شریفش صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد قمی

۲۷ شهریور ۱۴۰۰ هجری شمسی

۱۲ صفر ۱۴۴۳ هجری قمری