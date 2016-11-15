پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت حاج شیخ عباس پورمحمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، متن پیام تسلیت دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای پورمحمدی مدیر محترم شبکه سه سیما

درگذشت ابوی گرامیتان حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم.

فقدان آن عالم مجاهد، یار حضرت امام و همراه مقام معظم رهبری ضایعهای سنگین برای انقلاب و کشور است؛ بزرگمردی که به افتخار جانبازی در دفاع از میهن نائل آمد و تا پایان عمر پربرکتش با مردم و در میان مردم زیست. از درگاه پروردگار متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، دوستان و ارادتمندانش صبر و اجر مسئلت می نمایم.