  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۱۷

پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت حاج شیخ عباس پورمحمدی

پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت حاج شیخ عباس پورمحمدی

وزیر بهداشت در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، متن پیام تسلیت دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای پورمحمدی مدیر محترم شبکه سه سیما

درگذشت ابوی گرامیتان حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم.

فقدان آن عالم مجاهد، یار حضرت امام و همراه مقام معظم رهبری ضایعهای سنگین برای انقلاب و کشور است؛ بزرگمردی که به افتخار جانبازی در دفاع از میهن نائل آمد و تا پایان عمر پربرکتش با مردم و در میان مردم زیست. از درگاه پروردگار متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، دوستان و ارادتمندانش صبر و اجر مسئلت می نمایم.

کد مطلب 3825827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها