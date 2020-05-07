پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والد جلیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت والد اخوان جلیلی را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
اخوان ارجمند و انقلابی
جناب آقای دکتر سعید جلیلی
جناب آقای وحید جلیلی
درگذشت والد شریف فرهنگی، خدوم و مجاهدتان را خدمت شما و خاندان ارجمند تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ برای روح آن مرحوم علو درجات و میهمانی بر خوان پر نعمت بی بی دو عالم (س) و برای شما و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت میکنم.
محمد قمی
۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی
۱۳ رمضان المبارک ۱۴۴۱ هجری قمری
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