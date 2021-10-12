اختصاص ۷میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی صنایع دستی در خنداب

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احمد میرزایی صبح سه شنبه با اشاره به مصوبه جلسه کارگروه مشاغل خانگی در شهرستان خنداب گفت: این تسهیلات با معرفی نامه اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان به بانک‌های عامل و بازپرداخت ۷ ساله به هنرمندانی که در حوزه شهرستان خنداب فعالیت دارند پرداخت خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنداب گفت: این تسهیلات برای حمایت از تولیدات صنایع‌دستی و تحقق شعار سال به فعالان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در شهرستان خنداب پرداخت می‌شود و در سال تولید، پشتیبانی و رفع موانع تولید، اشتغال‌زایی در حوزه صنایع دستی با جدیت حمایت می‌شود.

میرزایی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری برای ارائه مدارک و دریافت این تسهیلات به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه مشاغل خانگی می‌تواند با تسهیلات اندک فرصت شغلی برای متقاضی فراهم کند، افزود: امیدواریم با حمایت‌های انجام شده از تولیدات صنایع‌دستی استان و معرفی این محصولات در نمایشگاه‌های استانی و ملی، تعداد افراد شاغل به کار در این حوزه تا پایان سال افزایش پیدا کند.