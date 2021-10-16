به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز شنبه در دیدار با مدیرکل بازرسی لرستان اظهار داشت: تغییر اقلیم، گرم شدن کره زمین، کمبود آب و بیابان زایی یک هشدار جدی است و اگر در کشور خواهان امنیت غذایی و خودکفایی هستیم حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی ضامن این امنیت است.

وی به گوشه‌ای از اقدامات صورت گرفته توسط منابع طبیعی و آبخیزداری استان اشاره کرد و افزود: زراعت چوب، اصلاح و احیای مراتع، توسعه جنگل کاری، ذخیره گاه جنگلی، طبیعت‌گردی، اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری و … از جمله این اقدامات است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: در دو سال گذشته اقدامات بسیار چشمگیری در راستای مهار سیلاب خصوصاً در شهرهای خرم آباد و پلدختر انجام شده و این اقدامات تأثیر بسیار زیادی در کنترل سیلاب و اخذ رسوب داشته که در صورت تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام می‌توان خسارات وارده به نقاط سیل گیر رو به حداقل رساند.

نجفی با بیان اینکه هر هکتار عملیات آبخیزداری ۵۳۰ مترمکعب آب را در زمین نفوذ می‌دهد، عنوان کرد: ۱۴ پروژه اجرایی امسال در اداره کل انجام می‌گیرد که شش پروژه در راستای تولید، پنج پروژه در راستای اشتغال و سه پروژه در راستای مانع زدایی خواهد بود.

وی حجم آب ذخیره شده، نفوذ سالیانه، کنترل فرسایش، کنترل رسوب، افزایش تولید علوفه، پتانسیل کنترل و کاهش تبخیر، ایجاد فرصت‌های شغلی و … را از جمله فواید اجرای عملیات‌های آبخیزداری دانست و اظهار کرد: کمبود نیرو و اعتبار، تخریب جنگل ناشی از ایجاد خطوط لوله نفت و گاز و عملیات‌های خودسرانه برخی از ادارات و شرکت‌ها در جنگل و مراتع از جمله معضلاتی است که گریبانگیر منابع طبیعی استان شده است.