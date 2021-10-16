سوال ۱۴ دادستان کل آمریکا درباره اخبار جعلی واکسن از فیس بوک

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از رویترز، این تحقیق در حالی مطرح شده که فرانسیس هوگن کارمند سابق فیس بوک، با اتکا به اسناد داخلی فاش کرد این شبکه اجتماعی سیستمی ایجاد کرده که به کاربران رده بالا اجازه می‌دهد قوانین را رعایت نکنند.

در این نامه که روز چهارشنبه هفته گذشته ارسال شده، ۱۴ دادستان کل از گزارش‌های اخیر درباره فیس بوک اظهار نگرانی کرده‌اند.

طبق گزارش‌های مذکور فیس بوک فهرستی از اعضا را در اختیار دارد که با شیوه‌ای خاص با آنها برخورد می‌شود و آنها اجازه نقض قوانین را دارند. اکنون دادستان‌های ۱۴ ایالت می‌خواهند بدانند آیا ۱۲ کاربر منتشر کننده اخبار جعلی درباره واکسیناسیون نیز در فهرست کاربران مجاز به نقض قوانین فیس بوک حضور دارند یا خیر.

طبق تحقیقات «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» فقط ۱۲ کاربر بیش از دو سوم محتوای آنتی واکسیناسیون را در پلتفرم‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

در همین راستا آلکس برگوس سخنگوی فیس بوک با اشاره به بیانیه‌های پیشین این شرکت اعلام کرد بیش از ۳۶ صفحه، گروه و حساب کاربری فیس بوکی و اینستاگرامی مرتبط با این ۱۲ کاربر به دلیل نقض قوانین حذف شده است. همچنین جریمه‌هایی برای برخی دامنه‌های وب سایتش تعیین شده است.

طی بازه همه گیری ویروس کرونا، اخبار جعلی مربوط به کووید ۱۹ در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب، توئیتر و فیس بوک به شدت رواج یافت. در این میان کارشناسان و قانونگذاران فیس بوک را متهم کرده‌اند در نظارت بر محتوای پلتفرم هایش شکست خورده است.

در ماه جولای نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود اعلام کرد پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک با اجازه انتشار اخبار جعلی درباره واکسن‌های کووید ۱۹ مردم را به قتل می‌رسانند.