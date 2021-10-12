افشاگر فیس بوک با هیات نظارت بر شرکت دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیات نظارت فیس بوک روز گذشته اعلام کرد خواستار ملاقات با فرانسیس هوگن کارمند سابق و افشاگر اطلاعات داخلی این شرکت است.

هیات نظارت فیس بوک سازمانی است که توسط این شبکه اجتماعی ایجاد شده تا به طور مستقل درباره محتوا تصمیم گیری کند و رای دهد.

هوگن هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و فاش کرد اسنادی از فیس بوک را در اختیار وال استریت ژورنال قرار داده است. این اسناد نشان می دهد پلتفرم مذکور از آسیب اینستاگرام به سلامت ذهنی نوجوانان آگاه بوده است. علاوه بر آن وی در کنگره آمریکا نیز درباره همین موضوع شهادت داد.

در همین راستا نشریه ورج نیز در خبری اشاره کرد هوگن دعوت هیات نظارت فیس بوک را قبول کرده و با اعضای آن گفتگو می کند.

افشاگر فیس بوک در توئیتی نوشت: دعوت هیات نظارت فیس بوک را قبول کردم تا درباره یافته هایم هنگام فعالیت در این شرکت گفتگو کنیم. فیس بوک به طور مرتب به هیات نظارت دروغ گفته و من مشتاقم حقیقت را با آنها به اشتراک بگذارم.