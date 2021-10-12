  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۴۹

پس از شهادت در کنگره؛

افشاگر فیس بوک با هیات نظارت بر شرکت دیدار می کند

افشاگر فیس بوک با هیات نظارت بر شرکت دیدار می کند

افشاگر فیس بوک در توئیتی اعلام کرد به درخواست هیات نظارت بر این پلتفرم با آنها دیدار و درباره یافته هایش گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیات نظارت فیس بوک روز گذشته اعلام کرد خواستار ملاقات با فرانسیس هوگن کارمند سابق و افشاگر اطلاعات داخلی این شرکت است.

هیات نظارت فیس بوک سازمانی است که توسط این شبکه اجتماعی ایجاد شده تا به طور مستقل درباره محتوا تصمیم گیری کند و رای دهد.

هوگن هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و فاش کرد اسنادی از فیس بوک را در اختیار وال استریت ژورنال قرار داده است. این اسناد نشان می دهد پلتفرم مذکور از آسیب اینستاگرام به سلامت ذهنی نوجوانان آگاه بوده است. علاوه بر آن وی در کنگره آمریکا نیز درباره همین موضوع شهادت داد.

در همین راستا نشریه ورج نیز در خبری اشاره کرد هوگن دعوت هیات نظارت فیس بوک را قبول کرده و با اعضای آن گفتگو می کند.

افشاگر فیس بوک در توئیتی نوشت: دعوت هیات نظارت فیس بوک را قبول کردم تا درباره یافته هایم هنگام فعالیت در این شرکت گفتگو کنیم. فیس بوک به طور مرتب به هیات نظارت دروغ گفته و من مشتاقم حقیقت را با آنها به اشتراک بگذارم.

کد مطلب 5325529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها