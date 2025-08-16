به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH) در گزارشی مفصل، به تحلیل عملکرد شبکه پرس تیوی و برنامه شاخص آن «فلسطین؛ محرمانه زدایی»، پرداخته و ضمن بیان جنبههای انتقادی، به نقاط قوت و مؤلفههای موفقیت این رسانه در عرصه جهانی اشاره کرده است. این گزارش به ویژه به شیوههای متنوع پرس تیوی در دسترسی به مخاطبان بینالمللی، تولید محتوای چندزبانه و نفوذ گسترده آن در فضای رسانههای اجتماعی پرداخته است.
تولید محتوای چندزبانه و هدفمند
این گزارش اشاره میکند که پرس تیوی به طور هدفمند به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تولید محتوا میکند. اقدامی که طبق گفته این مرکز، نه تنها تصادفی نیست، بلکه در جهت تأثیرگذاری بر کشورهای دارای جمعیت قابل توجه یهودیان است به عنوان مثال، در متن گزارش آمده است: «داده های بانک اطلاعاتی یهودیان استنفورد نشان میدهد فرانسه با ۴۴۸ هزار یهودی، سومین کشور جهان از نظر جمعیت یهودیان است … پرس تیوی با پخش محتوا به زبان فرانسوی و راه اندازی نسخه فرانسوی برنامه «فلسطین؛ محرمانه زدایی» تلاش میکند مخاطبان گستردهتر را تحت تأثیر قرار دهد.»
همچنین گزارش مرکز CCDH اذعان میکند که فعالیت پرس تیوی در فضای فرانسوی زبان، بخشی از راهبرد کلان این شبکه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. این شبکه با ترکیب پوشش مسائل جاری، نقد سیاستمداران غربی و انتشار محتوای اختصاصی درباره فلسطین، موفق شده است پایگاه مخاطبان خود را در کشورهایی چون فرانسه، کانادا و حتی جوامع مهاجر فرانسوی زبان در نقاط دیگر جهان تقویت کند.
نفوذ گسترده در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال
یکی از نقاط قوت پرس تیوی که در گزارش مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH) به آن اشاره شد، توانایی حفظ و گسترش حضور در فضای مجازی است؛ حتی در شرایطی که ممنوعیتهای پخش از شبکههای رسمی اعمال شده است. متن گزارش بیان میکند: «علی رغم ممنوعیتهای پخش در برخی کشورها و تلاش برای حذف محتوا، پرس تیوی همچنان از طریق شبکههای اجتماعی مانند توئیتر، تلگرام، یوتیوب و سایر پلتفرمها محتوای خود را منتشر میکند و به میلیونها دنبال کننده دسترسی دارد.»
بر اساس این گزارش، پرس تیوی توانسته است با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و تارنمای خود، نفوذ قابل توجهی در کشورهای غربی داشته باشد به طوری که در این گزارش میخوانیم: «به لطف رسانههای اجتماعی، محتوای پرس تیوی در غرب گسترش یافته است: آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و استرالیا، ۵۱ درصد از ترافیک وب پرس تیوی را تشکیل میدهند.»
همچنین، در بخشهایی از گزارش به واکنش مالکان پلتفرمهای مختلف به محتوای پرس تیوی اشاره شده است که به زعم این مرکز، بعضاً «متناقض و نامنسجم» بوده و باعث شده این شبکه بتواند از برخی «فیلترینگها و حذفها» جان سالم به در ببرد به عنوان مثال، در این گزارش آمده است: «در حالی که یوتیوب این رسانه را مسدود کرده، پلتفرمهایی مانند Roku به آن اجازه فعالیت میدهند و در گوگل سرچ به نمایش در میآید.»
این میزان نفوذ در شبکههای اجتماعی به پرس تیوی اجازه میدهد تا پیامها و روایتهای خود را بدون واسطه به مخاطبان جهانی برساند؛ حتی در شرایطی که امکان پخش رسمی از تلویزیونهای ماهوارهای و یا رسانههای سنتی محدود شده باشد.
«فلسطین؛ محرمانه زدایی»؛ برنامه تخصصی با روایتهای سیاسی خاص
برنامه «فلسطین؛ محرمانه زدایی» شبکه پرس تیوی به طور مستقیم به نقد سیاستهای اسرائیل و لابیهای صهیونیستی میپردازد. گزارش مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH) با ذکر مواردی از برخی قسمتها و اظهارات مجریان آن، تأکید دارد که این برنامه نه تنها به بازنمایی وقایع میپردازد، بلکه در برخی موارد به تولید روایتهایی میپردازد که میتواند مورد توجه برخی مخاطبان قرار گیرد.
این مرکز در گزارش خود مینویسد: «پرس تیوی از شبکههای تلویزیونی است که از یوتیوب ممنوع شده است و بنابراین مجبور است از کانالهای رسانههای اجتماعی برای رسیدن به مخاطب استفاده کند. این برنامه با مدیریت دیوید میلر و کریس ویلیامسون توانسته به ۱۱.۵ میلیون دنبال کننده دست یابد و با استفاده از پلتفرمهای متعدد، پیامهای خود را بدون واسطه به مخاطبان جهانی برساند؛ حتی در شرایطی که امکان پخش رسمی محدود شده باشد.»
این گزارش تأکید دارد که پرس تیوی و به طور خاص برنامه «فلسطین؛ محرمانه زدایی» به جایگاهی مهم در فضای رسانهای جهانی دست یافتهاند و با تولید محتوای چندزبانه، ارتباط مؤثری با مخاطبان انگلیسی و فرانسوی زبان برقرار کردهاند.
به استناد به دادههای مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH)، بهرهگیری از روایتهای قوی، استفاده از پلتفرمهای دیجیتال متعدد و سیاستهای زبانی هدفمند، از عوامل کلیدی موفقیت این شبکه معاونت برون مرزی صدا و سیما بوده است.
نظر شما