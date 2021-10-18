نگاه معیوب مسئولان به معلولان اردبیل

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: اعضای هیئت مدیره انجمن معلولان جسمی، حرکتی استان اردبیل صبح دوشنبه در نشست با جمعی از اصحاب رسانه از مشکلات، دغدغه‌ها و نامهربانی مسئولان سخن به میان آوردند و ضرورت اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان را در ابعاد مختلف خواستار شدند.

رضا محمدی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن معلولان اردبیل در این نشست اظهار کرد: انجمن از سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده تا به عنوان کنش‌گر جامعه با بهره‌گیری از صاحب نظران و خود جامعه معلولان پیگیر مطالبات و خواسته‌های به حق این جامعه شریف باشد که در گام اول توانمندسازی معلولان و افزایش اعتماد به نفس آنها هدف‌گذاری شده است.

محمدی تصریح کرد: تا زمانی که خود معلولان به خودباوری نرسند، نمی‌توانند خواسته‌های به حق خود را مطرح و پیگیری کنند که در این راستا رویکرد ما مطالبه‌گری است تا به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی بتوانیم مدافع حق و حقوق ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشور و استان در قالب جامع معلولانی باشیم که در مظلومیت قرار گرفتند.

وی گفت: هر چند اعضای این انجمن شاید از نظر ظاهری در راه رفتن، دیدن و شنیدن دچار مشکلاتی باشند اما از بسیاری از افراد به ظاهر سالم، سالم‌تر بوده و تلاش می‌کنند تا صدای حق‌خواهی و عدالت‌گرایی را در توزیع اعتبارات، منابع و امکانات فریاد بزنند.

عقب ماندگی ایران در اجرای قانون جامع حقوق معلولان

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن معلولان اردبیل، ایران را جز ۴۰ کشور پیشرو در تدوین قانون جامع حقوق معلولان معرفی کرد و افزود: هر چند در تدوین قانون از کشورهای پیشرو هستیم اما در اجرا و نظارت آن بسیار عقب ماندیم و متأسفانه در سال‌های اخیر اعتبار لازم و کافی در این زمینه اختصاص نیافته است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قانون جامع حمایت از معلولان در سال‌های گذشته مطرح و در سال ۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت تا برای اجرا از سال ۹۷ ابلاغ شود که در همان سال بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شد که دولت یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب و به مجلس ارسال کرد.

وی تحقق نهایی این مبلغ را تا ۷۷۶ میلیارد تومان یادآور شد و اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای قانون جامع معلولان نیاز بود که دولت یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب کرد که تاکنون بخشی از این منابع تخصیص یافته ولی بخش زیادی از آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

محمدی با بیان اینکه بند بند این قانون تاکنون به شکل کامل اجرا نشده است، ادامه داد: عدم اجرای درست قانون سبب شده تا بیشترین مراجعه و پشت نوبتی‌ها را در دریافت منابع کمک معیشتی شاهد باشیم و جامعه معلولان از آنچه که در قانون به آن تاکید شده، بی‌بهره ماندند.

وی سه پیام جامعه معلولان را از استاندار اردبیل یادآور شد و بیان کرد: اولین خواسته ما این است که جایگاه مشاور استاندار در امور معلولان مورد توجه و ارزش‌گذاری قرار گرفته و این جایگاه تقویت شود.

محمدی ضرورت توجه استاندار اردبیل را به فعالیت کمیته نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان یادآور شد و اظهار کرد: استاندار سابق اردبیل به درخواست‌های ما بها نداد که امیدواریم استاندار جدید اردبیل نشستی را با جامعه معلولان در حل مشکلات و مطالبات آنها برگزار کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ورزشکاران معلول که با پشتکار و تعصب خاص در مسیر قهرمانی و بالا بردن پرچم ایران حرکت می‌کنند باید در کنار نخبگان این بخش مورد توجه قرار گیرند تا در مسئولیت‌ها از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

محمدی گفت: در بخش مناسب‌سازی اماکن عمومی و تأمین امکانات توانبخشی برخی از اقدامات انجام شده اما از شرایط مطلوب فاصله داریم و انتظار می‌رود مصوبات جلسه مناسب‌سازی اماکن عمومی برای معلولان تنها در حد رفع تکلیف و ثبت در روی کاغذ باقی نماند.

وی افزود: ما انتظار داریم بالاتر از مناسب‌سازی شهری برای معلولان، مناسب‌سازی اندیشه‌ها برای حل مشکلات معلولان به معنای واقعی تحقق پیدا کند.

محمدی فصل پنجم قانون جامع حمایت از معلولان را در حوزه خودکفایی معلولان با ایجاد اشتغال و پرداخت بسته‌های حمایتی و تشویقی یادآور شد و خاطر نشان کرد: کارآفرینان و فعالان اقتصادی در صورت جذب معلولان در واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه ۲۳ درصد معاف بوده و ۳۰ سال سازمان بهزیستی حق و حقوق مرتبط با بیمه آنها را پرداخت می‌کند.

عدم آشنایی کارفرمایان از بسته تشویقی بکارگیری معلولان

وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی بسته تشویقی برای کارفرمایان بخش خصوصی در نظر گرفته که در صورت جذب معلولان ۱۰ الی ۵۰ درصد حقوق طبق قانون کار را سازمان به معلولین کارگر پرداخت کند که کارفرمایان بخش خصوصی از آن بی اطلاع هستند و نیاز به اطلاع رسانی گسترده دارد.

محمدی ضرورت تأمین مسکن مناسب برای معلولان را از دیگر الزامات قانون جامع حمایت از معلولان اعلام کرد و ادامه داد: متأسفانه در بحث مسکن مهر اختلاف نظری که بین تعاونی‌ها و راه و شهرسازی به وجود آمد، دودش به چشم معلولان رفت و بخشی از واحدهای مسکونی ویژه معلولان به آنها تحویل داده نشده و منابع جدیدی درخواست می‌شود.

وی بیان کرد: در فصل ۹ قانون پرداخت کمک هزینه معیشتی برای جامعه معلولان در نظر گرفته شده تا افراد فاقد شغل بر اساس دستمزد سالانه حقوق ماهیانه دریافت کنند که این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

محمدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بسته‌های تشویقی هم در بحث اشتغال و هم استخدام در ادارات دولتی باید مورد توجه قرار گیرد و ما انتظار داریم قانون جامع حمایت از معلولان به شکل همه‌جانبه مورد دقت بوده و حتی در بخش بازنشستگی پیش از موعد بخش غیردولتی قانون را به درستی اجرا کند.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن معلولان اردبیل تصریح کرد: درد معلولان ناشی از معلولیت نیست بلکه درد بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان است که نگاه معیوب آنها بخش عظیمی از مشکلات و دغدغه‌ها را برای ما تشدید کرده است.

جامعه معلولان از نگاه مقطعی رنج می‌برند

مدیرعامل انجمن معلولان اردبیل گفت: جامعه معلولان از نگاه مقطعی مسئولان و حتی نمایندگان اردبیل در مجلس به خودشان رنج می‌برند چرا که احساس می‌کنند در ایام انتخابات از ظرفیت آنها استفاده می‌شود اما بعد از انتخابات خواسته‌ها و مطالبات آنها به کلی فراموش می‌شود.

نوروز امانی افزود: این نوع نگاه بزرگترین آسیب را به اعتماد و نقش‌آفرینی جامعه معلولان وارد می‌کند در حالی که مسئولان امر باید حمایت‌های همه‌جانبه را از جامعه معلولان انجام داده و در همه حوزه‌ها از مسکن و اشتغال گرفته تا سلامت و تأمین لازم توانبخشی یاریگر این قشر باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: مشکلاتی که امروز گریبانگیر معلولان در بخش اشتغال شده مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه شایسته است با نگاهی واقع‌بینانه در همه ابعاد اعم از معلولان جسمی، حرکتی، قطع نخاعی، نابینا، بحث اشتغال، تأمین معاش و پرداخت کمک هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل انجمن معلولان اردبیل اضافه کرد: در قانون استخدام سهمیه‌ای برای معلولان در نظر گرفته شده که متأسفانه در این زمینه بی‌توجهی‌ها را در جذب معلولان شاهد هستیم در حالی که بخش عظیمی از معلولان تحصیل‌کرده و دارای مدارک ارشد و حتی دکترا هستند و امکان اشتغال آنها به دلیل نگاه معیوب مسئولان فراهم نشده است.

امانی با انتقاد از اجرای ابتر طرح مناسب‌سازی اماکن عمومی بیان کرد: کجای شهر این طرح به درستی اجرا شده که در پیاده‌روسازی عالی‌قاپو و سرچشمه اردبیل خبری از مناسب‌سازی پیاده‌روها برای معلولان نیست و در بخش عظیمی از شهر نیز اجرای این طرح خروجی مناسبی نداشته است.

وی با انتقاد از عدم حضور نظام مهندسی در جلسات مناسب‌سازی و برخی دیگر از مسئولان در این زمینه ادامه داد: نه تنها مناسب‌سازی ابتر و ناقص اجرا شده بلکه در محل ویژه پارک خودروی معلولان عمدتاً سایر خودروها پارک می‌کنند که پلیس در این زمینه جوابگو نیست.

امانی اظهار کرد: در افق ۱۴۰۴ در بحث مناسب‌سازی هیچ چشم‌انداز امیدبخشی در نظر گرفته نشده و به نظر می‌رسد همچنان نگاه مقطعی و رفع مسئولیت سایه سنگینی را بر این حوزه انداخته است.

وی ضرورت اجرای مدل درست اجتماعی در نگاه به معلولان و افزایش توانمندی آنها را یادآور شد و تصریح کرد: تا زمانی که مسئولان و نمایندگان مجلس نگاه ابزاری به معلولان داشته باشند، وضعیت بهتر از این نخواهد شد.

امانی در ادامه گفت: ما از استاندار اردبیل انتظار داریم تا از ظرفیت معلولان در بخش‌های مختلف استفاده شده و اتاق فکر سیاست‌گذاری برای پیگیری مطالبات معلولان شکل بگیرد چرا که ما هم اکنون با قشر عظیمی از جامعه در پیگیری مطالبات روبه‌رو هستیم که ۷۰۰ نفر عضو این انجمن بوده و بیش از ۵۴ هزار معلول نیز در سطح استان شناسایی شدند.