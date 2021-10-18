کرمان دبیرخانه دائمی جشنواره ملی موسیقی نواحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع «چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران» اظهار کرد: این جشنواره به مدت چهار و به میزبانی کرمان برگزار می‌شود.

علیزاده گفت: چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران همزمان با هفته وحدت از ۲۹ مهر تا ۲ آبان برگزار می‌شود که یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری کشور در هفته وحدت به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان محل برگزاری جشنواره را باغ موزه وزیری اعلام کرد و گفت: این باغ موزه قدمتی ۱۷۰ ساله دارد که مرمت شده است.

وی با اشاره به برگزاری حضوری جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران تا سال ۹۸ در کرمان بیان کرد: در این سال تعداد مهمانان ما به ۳۰۰ نفر رسید. متأسفانه با شیوع کرونا از سال ۹۹ امکان برگزاری جشنواره به صورت حضوری وجود ندارد و مجبور شدیم جشنواره را به صورت کاملاً مجازی برگزار کنیم.

وی بیان کرد: امسال پخش زنده برنامه‌ها را نخواهیم داشت و اجراهای جشنواره با تأخیر در آپارات و اینستا پخش خواهد شد.

کرمان میزبان ۱۱۰ مهمان جشنواره ملی موسیقی نواحی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده امسال این جشنواره با حضور تعداد محدودی از مهمانان و هنرمندان و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

علیزاده بیان کرد: بر این اساس حدود ۷۰ تا ۷۵ نفر از هنرمندان و ۴۰ نفر از عوامل اجرایی به صورت حضوری در جشنواره شرکت می‌کنند و در مجمع کرمان میزبان ۱۱۰ مهمان این جشنواره خواهد بود.

وی نکوداشت پیشکسوتان موسیقی نواحی و برگزاری نمایشگاه عکس را از دیگر برنامه‌های این جشنواره اعلام کرد و گفت: هماهنگی‌هایی با میراث فرهنگی انجام شده است تا تورهای گردشگری به صورت محدود امکان بازدید از جشنواره را داشته باشند.

علیزاده با اشاره به فعالیت کمیته‌های ۱۲ گانه اجرایی جشنواره افزود: همچنین ستاد اجرایی استانی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز تشکیل شده است.

وی گفت: همچنین با هشت فرمانداری شهرستان‌های کرمان برای برگزاری جشنواره مذاکره کرده‌ایم، گفت: تاکنون سیرجان در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

علیزاده بیان کرد: اختتامیه جشنواره ساعت ۱۸ روز دوم آبان با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود البته در حال رایزنی برای حضور وزیر در این آئین هستیم. اجراهای اختتامیه متناسب با روز میلاد پیامبر اکرم (ص) است.

جشنواره موسیقی نواحی برند کرمان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان در خصوص میزبانی دائمی کرمان گفت: باید ثابت کنیم کرمان ظرفیت و شایستگی برگزاری جشنواره ملی موسیقی نواحی را دارد.

علیزاده بیان کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام شده، کرمان از حیث جایگاه و سازهای موسیقی نواحی از تنوع بالایی برخوردار است. جشنواره موسیقی نواحی برند کرمان است و ما از آن دفاع می‌کنیم.

وی گفت: امیدواریم در دولت سیزدهم کرمان به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی انتخاب و تکلیف این مساله برای همیشه روشن شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان بیان کرد: بلاتکلیفی در این زمینه باعث می‌شود هر سال تا نزدیکی زمان برگزاری جشنواره نتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم.