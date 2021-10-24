وقتی اینستاگرام صفحه جشنواره را مسدود کرد/ رخ نمایی بزرگان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه یکم آبان و در سومین شب از برگزاری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اجرای پرشور موسیقی اقوام و نواحی ایران و یک حاشیه برگزار شد.

از آنجایی که روز دوم این رویداد با تجدید میثاق اهالی موسیقی با سردار سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی بر سر مزار این شهید بزرگوار همراه بود و اخبار این ویژه برنامه در صفحه اینستاگرام جشنواره پوشش داده شد، اینستاگرام این پست را تعلیق و علاوه بر تذکر اجرای لایو شب گذشته این رویداد را نیز مسدود کرد.

باغ‌موزه وزیری شهر کرمان نیز شامگاه یکم آبان میزبان جمعی از علاقمندان موسیقی نواحی ایران در سومین شب این رویداد بود.

مجتبی قنوانی آغازگر اجراهای شب سوم بود و برای دقایقی حاضران را مهمان موسیقی عربی کرد، سپس فواد توحیدی برای معرفی گروه دوم روی صحنه حاضر شد و در سخنانی گفت: در این ۲ شب، اجراهایی از کرمان داشتیم اما امشب نوبت جیرفت است و قرار است موسیقی از این حوزه بشنویم. سپس هوشنگ کردستانی و گروهش روی صحنه آمدند و نوای آواز و نی‌انبان در فضا پیچید.

در ادامه مراسم علیرضا میرخسروی (اتنوموزیکولوژ) روی صحنه آمد و توضیح داد: هم‌اکنون شاهد اجرای بخشی حشمت رهنما خواهیم بود که ایشان به سه زبان کردی، ترکی و فارسی و همین‌طور شادیانه و سوگ می‌خوانند.

این پژوهشگر ادامه داد: بخشی حشمت رهنما از نسلی است که با زحمت فراوان آموزش می‌دیدند و واقعاً این نوع آموزش منحصر به فرد بوده است. موسیقی نواحی مثل دیدن تاریخ مدون است و موسیقی هر قومی ریشه در تاریخ آن قوم دارد.

بعد از اجرای بخشی رهنما نوبت موسیقی حوزه چهارمحال و بختیاری رسید و میرخسروی در این باره توضیح داد: شاهد اجرای گروهی از قوم بختیاری هستیم که سبک بی‌نظیری از موسیقی نواحی ایران است. در این موسیقی سوگ، شادیانه و موسیقی حماسی را به صورت توامان داریم و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که قوم بختیاری منظومه‌های زیادی نیز برای روایت کردن دارند.

وی بیان کرد: ما در خیلی از مناطق خاندان‌های هنر ی را داریم که پدر و پسر و اجداد این هنر را ادامه داده‌اند و امشب خاندان فتحی و داریوش اسکندری را روی صحنه می‌بینیم.

پس از این اجرا فواد توحیدی پژوهشگر موسیقی نواحی ایران در سخنانی گفت: قرار است موسیقی از اهواز بشنویم و مقامی که مخصوص اهواز است که خاصیت منحصر به فردی دارد؛ طوری که شعر و شاعر را زنده نگه می‌دارد. امشب «ربابه» موسی مطیری را می‌شنویم.

در بخش دیگری از مراسم نوید وزیری (اتنوموزیکولوژ) در سخنانی گفت: اجرای بعدی یک رپرتوار حرکتی موسیقی است که مربوط به رقص است و خیلی مهم است موسیقی زیست اجتماعی داشته باشد و تنها دارای زیست موزه‌ای نباشد. این در حالی است که محمد آدینه‌پور و نائب‌علی صحرا روشن روی صحنه آمدند و قطعاتی از موسیقی شمال خراسان اجرا کردند.

در ادامه محمدعلی مرآتی دبیر جشنواره روی صحنه قرار گرفت و در سخنان کوتاهی گفت: در روند انتخاب آثار و گروه‌ها برای حضور در جشنواره سعی کردیم، تمام گروه‌ها را رصد کنیم و تعدادی نوجوان را هم به این رویداد دعوت کردیم که انتظار ما از آنها در همان حد نوجوان است.

مراتی در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: ما آنقدر برای ما موسیقی اقوام ارزش و اهمیت قائل هستیم که برای هنرمندان قضاوت قائل نیستیم و میان آنها داوری نمی‌کنیم واین غیر رقابتی بودن جشنواره در سایه رنگین‌کمان اقوام با کمال احترام برگزار می‌شود.

وی درباره سهم بانوان در این رویداد گفت: قطعاً ما دوست داریم، نیمی از این جدول سهم اجرای بانوان باشد اما گروه‌ها و هنرمندان بر اساس ثبت نام در سامانه بامک انتخاب شده‌اند و ثبت نام بانوان در این میان ناچیز بود. هم‌اکنون یک نوازنده نوجوتن اهل شمال خراسان روی صحنه خواهد رفت و مقام «الله» را اجرا می‌کند که مقام سختی است.

سپس مریم اسمعیل‌زاده با دوتارش روی صحنه رفت و این اجرا به شدت مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

در ادامه، فاروق رحمانی پژوهشگر موسیقی نواحی از گروه خداداد شکل زهی و صدیق زردکوهی دعوت کرد روی صحنه بیایند و قطعاتی از موسیقی بلوچی اجرا کنند.

اجرای آخر شب سوم نیز به عاشق حسن اسکندری و موسیقی حوزه قره‌باغ اختصاص داشت تا رنگین‌کمان موسیقی نواحی کامل شود.

عکس ها از مهدی آزاد بخت است.