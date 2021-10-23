به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، دومین روز از برگزاری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در حالی روز جمعه سی ام آبان ماه در باغ موزه وزیری شهر کرمان میزبان تماشاگران و علاقه مندان موسیقی نواحی بود که کاهش شدید دمای شهر کرمان و برودت هوا کمی روی تمرکز اجرای نوازندگان و تماشاگران تاثیر گذاشته بود.

برودت هوای شهر کرمان در شب‌های برگزاری رویداد چهاردهم موسیقی نواحی ایران به حدی بود که بسیاری از مخاطبان با کاپشن و کلاه نظاره‌گر اجراهای روز دوم جشنواره باشند. اجراهایی که هنرمندان شرکت کننده هم روی صحنه اجرا با بخاری‌های برقی که برای آنها در نظر گرفته شده بود سعی در گرم کردن خود و سازهایشان می‌کردند تا اجرای آنها با مشکل چندانی رو به رو نشود.

روایت جالب اجرای یک گروه که از افغانستان گریخت

سخی رسولی و گروهش یکی از گروه‌های شرکت کننده در چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بودند که در دومین روز از برگزاری این رویداد به اجرای موسیقی منطقه هرات پرداختند. اجرایی که به دلیل کیفیت مطلوب اجرا و رپرتواری که گروه برای جشنواره در نظر گرفته بود با استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان مواجه شد.

اما یکی از نکات جالب توجهی که در اجرای این گروه موسیقایی توجه مخاطبان را به سمت خود جلب کرده بود، ملیت افغانستانی این گروه بود که تا همین چند روز پیش در این کشور مستقر بودند اما به گفته «سَخی رسولی» سرپرست گروه به دلیل شرایط جدیدی که در کشور افغانستان با استقرار طالبان صورت گرفته ناچار به گریز از افغانستان به ایران شده و فعالیت موسیقایی خود را در این کشور دنبال کرده‌اند.

اجراهای مطلوب در کنار صداهای نامطلوب

یکی دیگر از نکاتی که در دومین روز از برگزاری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، بحث کیفیت اجراهای این دوره از جشنواره است که اغلب اجراهای به صحنه رفته طی دو روز گذشته با کیفیت قابل قبولی پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که قبل از اجرای هر کنسرت که مدت آن زمانی بالغ بر ۱۵ دقیقه است، یکی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه موسیقی نواحی و اتنوموزیکلوژی درباره ویژگی‌های اجرا صحبت می‌کند، شرایطی که اگرچه در قالب تیزر می‌توانست با تاثیرگذاری بیشتری صورت گیرد اما گام ارزشمندی برای معرفی موسیقی‌هایی است که در این رویداد اجرا می‌شوند.

اما یکی از نکاتی که می‌تواند در این اجراها مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد، کیفیت صدابرداری اجراهاست که آن گونه باید نتوانسته رضایت هنرمندان شرکت کننده را کسب کند. این در حالی است که با توجه به برگزاری کنسرت‌ها در فضای باز، می‌طلبد که دقت بیشتری در اجراهای جشنواره صورت پذیرد.

یک حاشیه برای حضور چند نوجوان در ترکیب اجراها

یکی دیگر از حاشیه‌هایی که طی روزهای اخیر در حوزه اجراهای جشنواره مطرح شده، بحث حضور چند هنرمندان نوجوان در بخش اجرای موسیقی خراسانی جشنواره بوده است که گویا این حضور موجب ناراحتی و گلایه‌مندی برخی از فعالان موسیقی نواحی منطقه خراسان شده است.

گویا این نحوه حضور هنرمندان شرایطی را ایجاد کرده که برخی از هنرمندان فعال این منطقه از کشورمان گمان کنند که اجرای این هنرمندان به منزله نمایندگی آنها از موسیقی نواحی خراسان بوده و گزینه دیگری برای دعوت وجود نداشته است

در این زمینه محمدعلی مرآتی دبیر جشنواره چهارم وعده داده که طی روزهای آینده درباره این سوتفاهم پیش آمده توضیحاتی را ارائه خواهد داد.