به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در حالی آغاز به کار کرد که دقایقی قبل از آیین افتتاحیه پروین بهمنی (بانوی لالایی ایران) از دنیا رفت و حال و هوای جشنواره را تحت تاثیر قرار داد.

محمدرضا علیزاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را قرائت کرد.

محمدعلی مراتی دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی کرمان نیز در سخنانی گفت: متاسفانه دقایقی پیش بانوی لالایی ایران (پروین بهمنی) را از دست دادیم. ما افتخار داشتیم در جشنواره چهاردهم از دامون شش‌بلوکی (پژوهشگر موسیقی قشقایی) فرزند زنده‌یاد پروین بهمنی در هیئت انتخاب جشنواره و در زمینه انتخاب آثار استفاده کنیم پس مطمئن هستم که روح پروین ناظر اجرای ماست.

وی با اشاره به موضوع جشنواره «وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران» ادامه داد: جشنواره امسال با اجرای کرنا و نقاره قشقایی و با هنرنمایی استاد کریم‌نژاد آغاز می‌شود که این عزیزان با احترام با روح پروین بهمنی اجرایشان را با سوگ آغاز می‌کنند.

دبیر جشنواره بعد از صحبت‌های خود بود که از حاضران در مراسم خواست تا به پاس احترام برای درگذشت پروین بهمنی یک دقیقه سکوت کنند.

پس از این اجرا نوبت به ترکمن‌ها به سرپرستی ابراهیم جرجانی رسید و احمد صدری پژوهشگر موسیقی نواحی درباره این اجرا توضیح داد: منطقه ترکمن‌صحرا پشت به دریا و رو به صحراست. دشت در موسیقی ترکمن‌ها تاثیرگزار است و دیگری اسب است که در موسیقی منطقه عیان و بارز است. از طرفی مضراب‌هایشان درست مثل زبانشان می‌ماند که گویشی پرتابی است و رابطه نزدیکی بین زبان و موسیقی‌شان وجود دارد. در منطقه ترکمن‌صحرا نوازندگان برجسته دوتار را داریم که امشب بهترین آنها روی صحنه می‌روند.

سپس نوبت تیمور مهرابی و هوشنگ امیران بود که اجرایشان را روی صحنه ببرند. صدری پیش از این اجرا درباره آواز هوره توضیحات فنی ارائه داد و درباره تشابه آن با موسیقی ردیف دستگاهی سخن گفت.

پس از آن نوبت به موسیقی جنوب کشور رسید و فواد توحیدی (پژوهشگر موسیقی نواحی) درباره اجرا توضیح داد: کرمان رنگین‌کمانی از موسیقی است و بیش از ۳۵ نوع ساز و بیش از ۳۰ رقص دارد. موسیقی کرمان بسیار متنوع است. نوازندگان گروه از منطقه قلعه‌گنج هستند اما امشب موسیقی حال و هوای موسیقی بلوچ دارد.

در این بخش گروه شهرام میرزایی اجرایشان را روی صحنه بردند.

پس از آن نوبت به لاغرجت نوازنده دونلی رسید و توحیدی درباره آنها توضیح داد: یکی از ژانرهایی که امشب داریم، موسیقی درمانی است که لاغرجت این موسیقی را با ساز دونلی اجرا می‌کند.

در بخش دیگری از این مراسم مراتی (دبیر جشنواره) از محمد شکارچی برای اجرا دعوت کرد و گفت: آقای شکارچی از معدود نوازندگان کمانچه لری است که اصالت در کارهایش موج می‌زند.

مراتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما در این رویداد سعی کردیم بر اساس موضوع جشنواره، رنگین‌کمانی از موسیقی اقوام ایران داشته باشیم. از سوی دیگر محورهای ما در جشنواره سنت به عنوان هویت موسیقی اقوام، اصالت (به‌عنوان متر و معیار برای آسیب ندیدن این موسیقی) و آفرینش‌های درون قومی و بین قومی است.

سپس احمد صدری از استاد غلامحسین وفایی دعوت کرد که با گروهش روی صحنه بیایند واین گروه نیز قطعه‌ای در رسای پیامبر اکرم (ص) اجرا کردند.

در ادامه، محمدعلی مراتی روی صحنه آمد و درباره جایگاه بانوان در جشنواره موسیقی نواحی ایران سخن گفت و افزود: این جایگاه قطعاً می‌توانست بالاتر باشد اما از ظرفیت‌های موجود در این جشنواره استفاده کردیم. سپس مراتی از زهره ولی‌نژاد فرزند سلیمان ولی‌نژاد دعوت کرد که برای دوتارنوازی روی صحنه بیاید.

در نهایت نخستین شب جشنواره با گروه صالح احمدپور از جزیره کیش به پایان رسید.

از نکات جالب توجه برنامه های روز اول جشنواره حضور دامون شش بلوکی فرزند مرحوم پروین بهمنی بود. وی یکی از اعضای هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بود که با وجود اطلاع از وضعیت نامناسب مادرش به لحاظ جسمی در این رویداد حضور پیدا کرده بود. وی پس از مطلع شدن از خبر فوت مادرش برنامه را ترک کرده و به سمت تهران حرکت کرد. این در حالی است که وی از هنرمندان شرکت‌کننده در برنامه های روزاول خواست تا به احترام مخاطبان تغییری در رپرتوار اجرایی خود ندهند.

در حاشیه برگزاری رویدادهای جشنواره موسیقی نواحی ایران نیز نمایشگاه عکس منتخبی از هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی نواحی دربخشی از باع موزه وزیری کرمان در نظرگرفته شده بود.