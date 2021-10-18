تزریق بیش از ۹۰ هزار دوز واکسن در پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نخست پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران که از اول مهرماه تا ۲۱ مهرماه به اجرا درآمد، بیش از ۷۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است و این عدد با آغاز مرحله دوم این پویش به بیش از ۹۰ هزار دوز تزریق واکسن رسید.

در مرحله دوم این پویش جهادی، واکسیناسیون شهروندان توسط ۲۲ اتوبوس مستقر در معابر و میادین پرتراکم، استقرار واحدهای واکسیناسیون در ۲۲ ایستگاه پرتردد مترو، واکسیناسیون شهروندان ناتوان تهران از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران و همچنین اعزام واحدهای سیار بر اساس زمانبندی دوره ۲۲ روزه به ۲۲۰ مسجد شاخص انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران روز پنج شنبه ۲۲ مهرماه با حضور شهردار تهران و مدیران شهری در قالب ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران جهت یاری رساندن به ستاد ملی مقابله با کرونا تهران به طور رسمی در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آغاز به کار کرد.

همچنین در ۱۲ مجموعه ثابت باقی مانده از مرحله اول این پویش شامل پایگاه‌های مدیریت بحران و سایر مکان‌های شهرداری تهران واکسیناسیون شهروندان به صورت روزانه انجام می‌شود و شهرداری تهران بیش از ۴۰ مجموعه خود را از گذشته در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انجام واکسیناسیون شهروندان قرار داده است.