به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از پنج قهرمانی متوالی در لیگ برتر ایران برای حفظ جام در ویترین افتخارات تلاش دوباره‌ای را در بیست و یکمین دوره این بازی‌ها آغاز می‌کند.

سرخپوشان پایتخت در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا مقابل الهلال عربستان تن به شکست سه بر صفر دادند تا از رسیدن به مراحل بالاتر باز مانده و حضور در فینال ACL را تکرار نکند.

شکستی که موجی از انتقادات را علیه عملکرد بازیکنان پرسپولیس به همراه داشت اما یحیی گل محمدی از همان ابتدا تمام اشتباهات فنی را به خود نسبت داد تا سیبل نقدها شود و تیمش را از هر حاشیه‌ای دور کند.

سرخپوشان پایتخت که واژه «گلات» را به دایره واژگان فوتبالی ایران با پنجمین قهرمانی اضافه کردند حالا با تمام اتفاقات اخیر برای رسیدن به دبل هت تریک تلاش خواهند کرد.

پرسپولیس در اولین نبرد خود در لیگ برتر بیست و یکم به مصاف فولاد در اهواز می‌رود. تیمی که سال گذشته توانست جام حذفی را با جواد نکونام به دست آورد اما تمام ارکان مدیریتی و کادر فنی این تیم در پایان فصلی خوش تغییر کرد تا فولادی‌ها کار را با حمیدرضا گرشاسبی به عنوان مدیرعامل و عبداله ویسی به عنوان سرمربی از سر گیرد.

فولاد در ۲۴ بازی قبلی در ورزشگاه اختصاصی‌اش شکست نخورده است تا آماری خارق‌العاده از خود به جای بگذارد.

عبداله ویسی با جدایی بازیکنانی همچون فرشاد احمدزاده، زبیر نیک نفس، محسن فروزان و عارف آغاسی کار سختی برای حفظ این رکورد در دیدار با مدافع قهرمانی دارد.

همچنین پرسپولیس در دوران هدایت یحیی گل محمدی موفق به شکست فولاد در ورزشگاه اختصاصی‌اش نشده است تا سوپرجام زودهنگام فوتبال باشگاهی ایران حساس‌تر از همیشه شود.

یحیی در نقل و انتقالات تابستانی پس از جدایی احمد نورالهی، محمدحسین کنعانی‌زادگان و شهریار مغانلو سراغ علیرضا ابراهیمی، علی نعمتی، رضا دهقانی، حامد پاکدل و رضا اسدی رفت تا بتواند جای خالی ستاره‌های این تیم را پر کند.

تیمی که در دیدار با الهلال نشان داد در ترکیب خود با مشکل روبروست تا یحیی برای ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب تیمش تصمیم‌گیری کند. به نظر می‌رسد پرسپولیس برای رسیدن به ششمین قهرمانی متوالی‌اش باید به تغییرات در ترکیب خود تن دهد تا حریفان خود را سورپرایز کند.

حامد لک با وجود تکرار حاشیه‌ها در دیدار با الهلال همچون فصل گذشته به عنوان دروازه‌بان اول برای سرخ‌ها بازی خواهد کرد.

تیمی که با جدایی کنعانی زادگان با فرشاد فرجی و سید جلال حسینی در قلب دفاع بازی کرده است و سعید آقایی به عنوان دفاع راست و سیامک نعمتی در دفاع چپ به کار گرفته شدند.

ترکیبی که به نظر می‌رسد با تغییراتی از سوی یحیی در فصل جدید روبرو خواهد شد. باید دید یحیی برای عمق دفاع پرسپولیس تصمیم به حفظ سیدجلال می‌گیرد یا مدافع باتجربه این تیم را روی نیمکت قرار خواهد داد تا همچنان به فرشاد فرجی و یکی از بازیکنان تازه وارد فرصت بازی کردن بدهد.

یحیی در میانه میدان چاره‌ای جز استفاده از رضا اسدی به عنوان جانشین احمد نورالهی ندارد. بازیکن تازه وارد سرخ‌ها در جریان بازی با الهلال ضعیف ظاهر شد تا تیمش در انتقال توپ از دفاع به حمله با مشکلات فراوان روبرو شود. باید دید اسدی خود را برای شروع لیگ برتر چگونه ریکاوری کرده است.

تیمی که در چینش سایر هافبک‌های خود با دردسر شیرین روبرو است. مهدی ترابی، وحید امیری، امید عالیشاه، رضا دهقانی، مهدی مهدی خانی، میلاد سرلک و کمال کامیابی نیا از جمله بازیکنانی هستند که می‌توانند کمربند میانی سرخ‌ها را نقطه قابل اتکای این تیم کنند.

پرسپولیس در بازی‌های اخیر خود در لیگ قهرمانان آسیا نشان داد در گلزنی مشکل دارد. این تیم تنها یک گل توسط ترابی مقابل استقلال تاجیکستان به ثمر رساند تا سهم مهاجمانی نظیر عیسی آل کثیر، حامد پاکدل و مهدی عبدی صفر باشد.

باید دید تفکرات جدید یحیی برای تکرار قهرمانی با پرسپولیس چگونه در مستطیل سبز شکل خواهد گرفت.

تیمی که به نظر می‌رسد برای رسیدن به عدد دوست داشتنی هوادارانش در قهرمانی‌های متوالی نیاز به سورپرایز حریفان داخلی دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان ساعت ۱۸ جمعه در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار می‌شود.