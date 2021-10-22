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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۱

هفته نخست لیگ برتر فوتبال؛

ترکیب تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان مشخص شد

ترکیب تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان مشخص شد

ترکیب تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ امروز جمعه آخرین دیدار هفته نخست لیگ برتر فوتبال را برگزار می‌کنند.

تیم پرسپولیس با هدایت یحیی گل محمدی با این ترکیب پا به زمین چمن استادیوم اختصاصی فولاد می‌گذارد:

حامد لک، سیدجلال حسینی، فرشاد فرجی، مهدی شیری، وحید امیری، میلاد سرلک، رضا اسدی، احسان پهلوان، مهدی ترابی، امید عالیشاه و مهدی عبدی.

همچنین عبدالله ویسی سرمربی فولاد ترکیب زیر را برای تقابل با پرسپولیس انتخاب کرده است:

احسان مرادیان، صالح حردانی، مهران موسوی، موسی کولیبالی، وحید حیدریه، محمد آبشک، میلاد بدرقه، محمد قاسمی نژاد، ساسان انصاری، آیاندا پاتوسی و لوسیانو پری را.

کد مطلب 5333766

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