بازی با فولاد مهمترین بازی لیگ است/ ۴ بازیکن را در اختیار نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی برابر فولاد خوزستان از هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران اظهار داشت: قبل از هر چیز از هواداران خوبمان در اهواز تشکر می‌کنم. آنها ما را مورد مهر و محبت خودشان قرار دادند و استقبال خیلی خوبی از ما داشتند.

وی افزود: بازی برابر فولاد اولین بازی لیگ برای ما و میزبان است. این بازی مهمترین بازی لیگ است و شروع خوب می‌تواند خیلی به تیم‌ها کمک کند برای اینکه با روحیه بهتر و جمع کردن امتیازات، شرایط بهتری را دنبال کنند.

گل محمدی تصریح کرد: فکر می‌کنم این بازی برای هر دو تیم دیدار سختی خواهد بود. پرسپولیس و فولاد در قرعه سختی قرار گرفتند اما در هر صورت فکر می‌کنم که شاهد یک بازی خوب از هر دو تیم باشیم.

وی گفت: فولاد خوزستان با توجه به ثبات خوبی که در این یکی دو سال اخیر داشته و هم امکانات خوبی که در این شهر برای این تیم وجود دارد، شرایط خوبی دارد. فولاد یکی از تیم‌های خوب لیگ ما است و قهرمان جام حذفی هم شده است و انگیزه خوبی برای بازی‌ها دارد.

گل محمدی درباره شرایط پرسپولیس گفت: ما هم با انگیزه‌های خاص خودمان وارد مسابقات می‌شویم و امیدواریم که بتوانیم بازی خوبی انجام بدهیم. هدف ما کسب سه امتیاز است و البته می‌دانیم که خیلی سخت است. انشاءالله شاهد یک بازی خوب باشیم.

سرمربی پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از اینکه از عربستان آمدیم سعی کردیم بازیکنان را از نظر روحی، روانی و جسمی ریکاوری کنیم و خدا را شکر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. بازیکنان ما آماده یک بازی خوب و با کیفیت هستند.

گل‌محمدی در پایان گفت: در بازی با فولاد ۴ بازیکن یعنی سیامک نعمتی، علیرضا ابراهیمی، مهدی مهدی‌خانی و علی شجاعی را در اختیار نداریم.