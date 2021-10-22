خم کردن فولاد با دو رکوردی که شکست/ پرسپولیس مقتدرانه شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ شامگاه امروز جمعه میزبان پرسپولیس در هفته اول رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر بود که این دیدار با برد سه بر یک پرسپولیس همراه بود.

رضا اسدی (۶۱)، حامد پاکدل (۷۲) و عیسی آل کثیر (۸۴) برای پرسپولیس و پریرا (۷۷ - پنالتی) برای فولاد گلزنی کردند.

فولاد در شروع این بازی توپ و میدان را در اختیار داشت تا مدافع عنوان قهرمانی چاره‌ای جز دفاع در میانه میدان نداشته باشد. شاگردان عبداله ویسی با استفاده از قدرت حمل توپ بازیکنانی نظیر محمد آبشک و آیاندا پاتوسی توپ را به لوسیانو پریرا برسانند.

نفوذ از عمق دفاع پرسپولیس اصلی ترین هدف فولاد بود تا بتوانند دروازه حامد لک را با خطر حدی مواجه کنند اما تلاش میزبان در نیمه اول راه به جایی نبرد.

پرسپولیس هم هرچه از زمان بازی گذشت فرصت بیشتری برای حمله کردن پیدا کرد. یحیی گل محمدی بار دیگر وحید امیری را در دفاع چپ بازی داد تا احسان پهلوان به جمع هافبک‌های این تیم اضافه شود.

بیشتر حملات پرسپولیس در نیمه اول با استفاده از سانتر از جناحین طراحی شده بود اما این تیم هم نتوانست دروازه احسان مرادیان را باز کند تا بازی دو تیم در نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم با حملات فولاد همراه بود اما دفاع مستحکم پرسپولیس با رهبری سیدجلال مانع از ایجاد موقعیت خطرناک روی دروازه حامد لک ایجاد شد. فولادی‌ها که همچنان اصرار به استفاده از عمق دفاع پرسپولیس داشتند چند بار سمت دروازه میهمان شوتزنی کردند اما هیچ یک تبدیل به گل نشد.

در ادامه پرسپولیس روی توپ و میدان تسلط پیدا کرد تا هافبک‌های این تیم بازی تهاجمی انجام داده و بتوانند فشار مضاعف روی دروازه فولاد ایجاد کنند.

فشار حملات ایم تیم سبب شد تا رضا اسدی روی کرنر ارسالی عالیشاه و غفلت موسی کولیبالی توپ را به تور دروازه مرادیان بچسباند.

این گل باعث شد تا دفاع فولاد جلو بکشد و بار دیگر فصل را برای هافبک‌های پرسپولیس برای ایجاد موقعیت گل فراهم کند. وحید امیری بار دیگر روی ضربه ارسالی توانست حامد پاکدل را صاحب موقعیت گل کند و او بتواند اولین گل خود را همچون اسدی با پیراهن پرسپولیس به ثمر برساند.

در ادامه فولاد فشار خود را دوچندان کرد تا یکی از گل‌ها را از روی نقطه پنالتی توسط پریرا جبران کند.

این پایان کار نبود تا آل کثیر روی پاس زیبای امیری بار دیگر برای پرسپولیس گلزنی کند.

بردی که روند شکست ناپذیری فولاد در اهواز را پس از ۲۴ بازی شکست و یحیی گل محمدی به اولین برد خود در قامت سرمربی پرسپولیس مقابل فولاد در اهواز رسید.