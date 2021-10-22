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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۱

در ۲۴ ساعت گذشته؛

۹ بیمار کرونایی در قم فوت کردند/ وخامت حال ۵۹ بیمار

۹ بیمار کرونایی در قم فوت کردند/ وخامت حال ۵۹ بیمار

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۲۵۷ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۵۹ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۷۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۶۴ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۵۹ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۲۵۷ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۵۹ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۹ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۶۴۸ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۱۵۲ تست در استان مثبت بوده و یک میلیون و ۵ هزار و ۴۵۹ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.

کد مطلب 5333700

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