به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ذبیح الله مجاهد» معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی دولت موقت طالبان امروز یکشنبه اعلام کرد که در نشست آینده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان شرکت نخواهند کرد.

سخنگوی دولت موقت طالبان در این خصوص گفت: هیچیک از نمایندگان ما در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان شرکت نخواهد کرد.

ذبیح الله مجاهد در ادامه نشست برنامه ریزی شده تهران را «خوب» توصیف کرد.

این در حالیست که وزارت امور خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود که ۶ کشور ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست حضوری وزرای امور خارجه در تهران شرکت خواهند کرد.

طرفین قصد دارند تلاش خود را بر چگونگی کمک به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام متمرکز کنند.

این در حالیست که نخستین نشست در این قالب به صورت آنلاین در ۸ سپتامبر برگزار شد.