به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات علمی و فرهنگی چاپ دوم کتاب «ارسطو؛ راهنمای سرگشتگان» تالیف جان. ای. وللا و ترجمه محمود دریانورد را منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۸ در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود.

بیش از هزار سال ارسطو تقریباً در همه موضوعات، اولین مرجع در جهان غرب در نظر گرفته می‌شد. آموزه‌ه‌ها و افکار او مجموعه بخش‌هایی عظیم از موضوعات را در بر می‌گیرد و کمک‌های درخورتوجهی به همه زمینه‌های تحقیقاتی شناخته شده در جهان باستان کرده است. جان وللا در «ارسطو: راهنمای سرگشتگان» به بررسی زمینه‌های تاریخی، فلسفی و سیاسی‌ می‌پردازد که نظریه‌های ارسطو در آن تکامل یافته‌اند. این کتاب شرح روشن و کاملی از کار و اندیشه این متفکر کلیدی عرضه می‌کند و طرح کلی ایده‌های اصلی او و راه‌هایی را نشان می‌دهد که از طریق آنها بر تاریخ فلسفه غرب تأثیر گذاشته‌اند. این کتاب با ساختار موضوعی، تمام آثار کلیدی ارسطو را از نظر می‌گذراند و برای نیازهای خاص دانشجویانی که نیاز به درک درستی از نظریه‌ها و ایده‌های او دارند، تنظیم شده است.

نویسنده در هر یک از این فصول به صورتی موجز و رسا نظام فکری و فلسفی ارسطو را شرح و بررسی کرده است و در پایان نیز نتیجه می‌گیرد که بررسی و مطالعۀ آثار به‌جا مانده از ارسطو ابتدای کار است و میراث فکری و فلسفی او جواهر حیرت‌انگیزی است که ما بدان دست یافته‌ایم اما هنوز چیزهای زیادی برای غور و مطالعه و تامل در آن وجود دارد.

کسانی که هنوز مطالعه آثار یا آثار در پیرامون معلم اول تاریخ فلسفه را آغاز نکرده‌اند، می‌توانند در قدم اول به کتاب جان. ای. وللا مراجعه کرده و پس از آن جلد نخست «تاریخ فلسفه» فردریک چارلز کاپلستون را بخوانند. پس از این دو کتاب می‌توانند به مطالعه آثار باقیمانده از ارسطو بپردازند.

در پشت جلد این کتاب می‌خوانیم: «از مجموعه بسیار عظیم و متنوع آثار مکتوب ارسطو تنها یک پنجم آن به دست ما رسیده است و به بخش اعظمی از کارهای او دسترسی نداریم. با این همه شاهراه درخشانی که وی در فلسفه گشوده است، مسیر تفکر بشری را الی‌الابد تعیین کرده است. در خصوص آثار وی نکته مهم آن است که آثار برجای مانده به احتمال بسیار زیاد یادداشت‌های درسی وی هستند و بنابراین دستیابی به فهمی منسجم از فلسفه وی چندان آسان نیست. در کتاب حاضر مجموعه‌ای از نوشته‌های ارسطو بررسی شده است که در فعالیت فلسفی و علمی او نقشی بنیادین دارند. بنابراین کتاب حول پنج مفهوم انسجام یافته است؛ مفاهیمی که فهم آنها در نظر ارسطو ، و لذا در تمام فلسفه ضروری است: جوهر یا اوسیا، طبیعت یا فوزیس، معرفت یا اپیستمه، نفس یا پسوخه و نیکبختی یا ائودایمونیا».

کتاب «ارسطو» را انتشارات علمی و فرهنگی در مجموعه راهنمای سرگشتگانِ خود به چاپ رسانده است. از این مجموعه پیشتر کتاب‌های دیگری درباره هوسرل، هابز، کیرکگور، هگل، سقراط، ژیژک، شوپنهاور، نسبی‌گرایی، تجربه‌گرایان و ... منتشر شده بود.