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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

توسط نشر لگا؛

ترجمه کتاب «متفکران بزرگ فلسفه اخلاق» منتشر شد

ترجمه کتاب «متفکران بزرگ فلسفه اخلاق» منتشر شد

ترجمه کتاب «متفکران بزرگ فلسفه اخلاق» نوشته تام انجی‌یر توسط نشر لگا منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «متفکران بزرگ فلسفه اخلاق» نوشته تام انجی‌یر به‌تازگی با ترجمه صالح نجفی، کاوه بهبهانی‌، دکتر مهدی اخوان، محمد زندی، میثم غلامی و سیدعلی حسینی و ویرایش کاوه بهبهانی توسط نشر لگا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب سومین عنوان از مجموعه کتاب‌های «متفکران» است که این‌ناشر چاپ می‌کند و پیش‌تر کتاب‌های «متفکران بزرگ زیبایی‌شناسی» و «متفکران بزرگ فلسفه ذهن» را در قالب این‌مجموعه چاپ کرده است.

کتاب «متفکران بزرگ فلسفه اخلاق» کندوکاوی در تاریخ فلسفه اخلاق غرب است. مخاطبان با مطالعه این کتاب با آثار و اندیشه‌های مهم‌ترین اندیشمندانِ اخلاق‌پژوه، از افلاطون تا مک‌اینتایر، آشنا خواهند شد.

هرکدام از مدخل‌های کتاب پیش‌رو را پژوهشگران مهم معاصر نوشته‌اند که هرکدام در سپهر فیلسوف موردبحث صاحب‌نظرند و نگاه ویژه‌ای به اندیشمندی که در باب او نوشته‌اند، دارند.

اندیشمندانی که دیدگاهشان در این‌کتاب کاویده شده است عبارتند از: افلاطون، ارسطو، رواقی‌ها، توماس آکویناس، دیوید هیوم، امانوئل کانت، ویلهلم فریدریش هگل، کارل مارکس، جان استوارت میل، فریدریش نیچه و السدِر مک‌اینتایر.

در این کتاب دیدگاه هر یک از این اندیشمندان در زمینه فلسفه اخلاق بررسی شده و نویسندگان هر مدخل، نظریه اخلاق هر یک از این اندیشمندان را، با توجه به تفاسیر گوناگونی که از اندیشه آن‌ها عرضه شده، شرح داده‌اند.

این‌کتاب با ۳۲۸ صفحه و قیمت ۸۵ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5253721

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