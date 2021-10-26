۳۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان تکاب ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یدبیضا با اشاره به ساخت و بهسازی بیش از ۳۳ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان، اظهار کرد: این عملیات در روستاهای آسمان بلاغی، چهارطاق، گوی آغاج، عرب شاه شریف کندی آی قلعه سی، بهرلوگوله-فیض آباد - گوله گوله با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجرا است.

وی از مصرف بیش از ۱۲۳۲ هزار تن قیر در پروژه‌های راه روستایی شهرستان مذکور خبر داد و خاطر نشان کرد: این میزان پروژه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۵۹,۷۸۹ میلیون ریال و ماشین آلات تحت مالکیت این اداره کل به صورت امانی انجام یافته است.

یدبیضا خاطر نشان کرد: با اجرای عملیاتی ساخت و بهسازی ۵ راه روستایی این شهرستان درصد برخورداری روستاییان در شهرستان یاد شده از راه آسفالت به ۸۳.۶۲ درصد خواهد رسید.