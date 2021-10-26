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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵

رئیس اداره راهداری تکاب:

۳۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان تکاب ساخته می شود

۳۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان تکاب ساخته می شود

ارومیه - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تکاب از ساخت و بهسازی بیش از ۳۳ کیلومتر راه روستایی در شهرستان تکاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یدبیضا با اشاره به ساخت و بهسازی بیش از ۳۳ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان، اظهار کرد: این عملیات در روستاهای آسمان بلاغی، چهارطاق، گوی آغاج، عرب شاه شریف کندی آی قلعه سی، بهرلوگوله-فیض آباد - گوله گوله با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجرا است.

وی از مصرف بیش از ۱۲۳۲ هزار تن قیر در پروژه‌های راه روستایی شهرستان مذکور خبر داد و خاطر نشان کرد: این میزان پروژه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۵۹,۷۸۹ میلیون ریال و ماشین آلات تحت مالکیت این اداره کل به صورت امانی انجام یافته است.

یدبیضا خاطر نشان کرد: با اجرای عملیاتی ساخت و بهسازی ۵ راه روستایی این شهرستان درصد برخورداری روستاییان در شهرستان یاد شده از راه آسفالت به ۸۳.۶۲ درصد خواهد رسید.

کد مطلب 5336328

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
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      سلام مدیریت محترم و همکاران گرامی اگر قانون وزارت راه و شهرسازی و کشور طول کوچه اگر بالای 50 متر باشد عرض کوچه 8 متر باشد. چطور در مسیر روستایی منطقه تکاب این موضوع اقدام نشده مسیر 33کیلومتر جاده‌ای روستایی 5.5متر عرض جاده است آیا سوانح تصادف جاده های کشور را دیده نمیشود ویا این مناطق محروم چه باید
    • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
      0 0
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      قسمتی هزینه جاده سازی را از معادن طلا و مس تکاب و بیجار درخواست کنید ملت نیاز به راه مناسب برای ایاب و زهاب روزمره دارند لطفاً اگر مقدور باشد مسئول محترم و همکاران گرامی بیشتر وقت بگذارند

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