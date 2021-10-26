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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۳۹

از سوی رئیس جمهور؛

مصوبه اصلاح «آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب هیات علمی» ابلاغ شد

مصوبه اصلاح «آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب هیات علمی» ابلاغ شد

رئیس جمهور مصوبه «اصلاح و تکمیل بند ۶ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب مصوبه «اصلاح تبصره ماده ۵ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» که در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند ۶ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» به شرح ذیل است:

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند ۶ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«بند ۶ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:

هیأت‌های اجرایی جذب، مسئول احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی و انتخاب اصلح متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی و متقاضیان راتبه علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی می‌باشند. همچنین هیأت‌های مزبور، مسئولیت احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را بر عهده دارند و در صورت عدم احراز صلاحیت‌های علمی‌ و عمومی هر یک از متقاضیان تبدیل وضعیت، متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت.»

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

کد مطلب 5336652
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • km, IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      2 0
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      یعنی هر کی را خواستیم بهش ارتقا میدیم هرکی هم خواستیم بعد از 10سال یا 15 سال یا بیشتر اخراج میکنیم
    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      حالا فردی داریم تا ۵۰سالگی قراردادی بوده الان بخواد تبدیل وضعیت بشه ودر مصاحبه گزینشی یکی از این شهرستانهای تنگ نظر مردود بشه بعد در آخر پیری برا استخدام کجا می تونه استخدام بشه!!؟ حداقل می گفتند با همون وضعیت در یک رتبه شغلی پایین بکار گرفته بشه تا رزق خانواده اش حالا فردی داریم تا ۵۰سالگی قرار نشه
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      حالا فردی داریم تا ۵۰سالگی قراردادی بوده الان بخواد تبدیل وضعیت بشه ودر مصاحبه گزینشی یکی از این شهرستانهای تنگ نظر مردود بشه بعد در آخر پیری برا استخدام کجا می تونه استخدام بشه!!؟ حداقل می گفتند با همون وضعیت در یک رتبه شغلی پایین بکار گرفته بشه تا رزق خانواده اش قطع بشه
    • کارولین IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      یعنی امنیت شغلی یک کارمند رو هم نداره!!!! الان خیلی ها هستند تا اخر خدمت استادیار موندن.

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