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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۳

در جلسه عالی جذب مقرر شد؛

اصلاح مصوبه راهکارهای جذب و نگه داشتن نخبگان

اصلاح مصوبه راهکارهای جذب و نگه داشتن نخبگان

در جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی مقرر شد مصوبه‌ای، از طرف هیأت عالی جذب برای اصلاح مصوبه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص راهکارهای جذب و نگه‌داشتن نخبگان، به این شورا پیشنهاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی و برخی از اعضای بنیاد ملی نخبگان و به ریاست دکتر کی‌نژاد و با دستور راهکارهای جذب و نگه داشتن نخبگان در کشور، برگزار شد.

دکتر جواد محمدی دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی، در پایان این جلسه در سخنانی گفت: در این جلسه مقرر شد مصوبه‌ای، از طرف هیأت عالی جذب برای اصلاح مصوبه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص راهکارهای جذب و نگه‌داشتن نخبگان، به این شورا پیشنهاد شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تاکید شد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راه‌های جذب و نگه داشتن نخبگان و همچنین ضوابط مربوطه به این مصوبه را که امسال در هیأت عالی جذب، به تصویب رسید، به نحو احسن اجرا کنند.

کد مطلب 5617747
زهرا سیفی

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