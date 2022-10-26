اصلاح مصوبه راهکارهای جذب و نگه داشتن نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی و برخی از اعضای بنیاد ملی نخبگان و به ریاست دکتر کی‌نژاد و با دستور راهکارهای جذب و نگه داشتن نخبگان در کشور، برگزار شد.

دکتر جواد محمدی دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی، در پایان این جلسه در سخنانی گفت: در این جلسه مقرر شد مصوبه‌ای، از طرف هیأت عالی جذب برای اصلاح مصوبه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص راهکارهای جذب و نگه‌داشتن نخبگان، به این شورا پیشنهاد شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تاکید شد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راه‌های جذب و نگه داشتن نخبگان و همچنین ضوابط مربوطه به این مصوبه را که امسال در هیأت عالی جذب، به تصویب رسید، به نحو احسن اجرا کنند.