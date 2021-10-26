۱۸ کشته و زخمی براثر حمله داعش به المقدادیه در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از کشته و زخمی شدن ۱۸ نفر در حمله داعش به المقدادیه در استان دیالی این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یک منبع امنیتی روز سه شنبه گفت که تروریست‌های داعش به روستای الرشاد در المقدادیه حمله کردند.

وی همچنین افزود که در این حمله ۸ نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع در عین حال از اعزام نیروهای نظامی کمکی به الرشاد به منظور کنترل اوضاع خبر داد.

در همین حال منابع عراقی از حمله مسلحانه به برخی دیگر از روستاها از توابع شهر المقدادیه خبر دادند.

از سوی دیگر، فرماندهی عملیات مشترک عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که باندهای تروریستی داعش از رویارویی با نیروهای نظامی و امنیتی عاجزند و به شیوه های مایوسانه خود در هدف قرار دادن شهروندان بیگناه متوسل شده اند.