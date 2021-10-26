عملیات مشترک نیروهای ارتش و «حشد شعبی» عراق در جنوب «موصل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش و نیروهای حشد شعبی عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای ارتش و حشد شعبی امروز سه‌شنبه عملیات مشترکی را علیه بقایای تکفیریها کلید زدند.

بر اساس این گزارش، عملیات مشترک نیروهای ارتش و حشد شعبی عراق در «صحراء الحضر» واقع در محور جنوبی شهر موصل در استان نینوا انجام شد. در این عملیات، بقایای تکفیری ها تحت تعقیب قرار گرفتند.

این درحالی است که چند روز پیش نیز نیروهای حشد شعبی عملیات ضد تروریستی گسترده ای را در شهر طارمیه واقع در استان بغداد انجام داده بودند. در این عملیات یک سرکرده ارشد داعش توسط حشد شعبی شناسایی و بازداشت شد.