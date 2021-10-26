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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۰

امروز انجام شد؛

عملیات مشترک نیروهای ارتش و «حشد شعبی» عراق در جنوب «موصل»

عملیات مشترک نیروهای ارتش و «حشد شعبی» عراق در جنوب «موصل»

نیروهای ارتش و «حشد شعبی» عراق امروز سه شنبه عملیات ضد تروریستی مشترکی را در جنوب شهر «موصل» کلید زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش و نیروهای حشد شعبی عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای ارتش و حشد شعبی امروز سه‌شنبه عملیات مشترکی را علیه بقایای تکفیریها کلید زدند.

بر اساس این گزارش، عملیات مشترک نیروهای ارتش و حشد شعبی عراق در «صحراء الحضر» واقع در محور جنوبی شهر موصل در استان نینوا انجام شد. در این عملیات، بقایای تکفیری ها تحت تعقیب قرار گرفتند.

این درحالی است که چند روز پیش نیز نیروهای حشد شعبی عملیات ضد تروریستی گسترده ای را در شهر طارمیه واقع در استان بغداد انجام داده بودند. در این عملیات یک سرکرده ارشد داعش توسط حشد شعبی شناسایی و بازداشت شد.

کد مطلب 5336386

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