ضربه مهلک نیروهای حشد شعبی عراق به داعش در طارمیه در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، ابراهیم المشهدانی، فرمانده نیروهای حشد شعبی عراق در منطقه طارمیه در شمال بغداد اعلام کرد که این منطقه از حضور تروریست‌های داعش پاک‌سازی شده است.

بر اساس این گزارش، المشهدانی طی اظهاراتی تأکید کرد که نیروهای حشد شعبی طی فعالیت‌های گسترده امنیتی به حضور سرکرده ها و گروه‌های داعش در الطارمیه پایان داده اند.

وی افزود که اگر تروریست‌ها در الطارمیه حضور هم داشته باشند بسیار ضعیف هستند.

او گفت که در این منطقه درختزارهای وسیعی هست که به تروریست‌ها امکان پنهان شدن را می‌دهد اما نیروهای حشد شعبی لحظه‌ای از تعقیب تروریست‌ها دست بر نمی دارند.

المشهدانی تأکید کرد که اوضاع کنونی کاملاً با آنچه در سال‌های گذشته در الطارمیه جریان داشت تفاوت کرده است.

منطقه الطارمیه در حد فاصل چهار استان بغداد و الانبار و صلاح‌الدین و دیالی واقع شده و برای همین اهمیت استراتژیک دارد.