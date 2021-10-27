ایجاد ۳۵ شغل با همت بسیج بجنورد/ ۴۰ میلیارد کمک مومنانه هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی الهی راد صبح چهار شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ناحیه مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: امید آفرینی باید امروز در جامعه بیشتر شود و برای این امر نیاز است نیروهای انقلابی منفعل نبوده و وارد فضای تبیینی شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد ادامه داد: رسانه‌ها در این بین نقش مهمی دارند و باید تبیین کننده، ترویج دهنده و استحکام بخش انقلاب اسلامی باشند.

وی افزود: غلبه بر مشکلات نیازمند تقویت روحیه و تفکر انقلابی مدیران است زیرا این مسیر آزموده شده و در بسیاری از مسائل تأثیر تفکر جهادی در رشد را دیده ایم.

الهی راد در ادامه گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۴۰ میلیارد تومان در قالب‌هایی همچون بسته‌های معیشتی، بسته‌های بهداشتی، تهیه جهیزیه و… به نیازمندان بجنورد اهدا شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد تصریح کرد: طی سال جاری ۵ هزار بسته معیشتی توزیع شده است.

وی از خدمت رسانی به ۹۲۰ بیمار کرونایی توسط بسیجیان خبر داد و افزود: در این مدت ۵۰ سری جهیزیه تهیه شده و ۴۵ مسکن محرومان مرمت و بازسازی شده است.

الهی راد از اعطای ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال زایی در ۲۹ فقره خبر داد و گفت: از این طریق برای ۳۵ نفر شغل ایجاد شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد بیان داشت: ۵۰۰ گروه جهادی در شهرستان بجنورد ثبت سامانه اطلس جهادی هستند؛ هرچند تعداد گروه‌های فعال بیشتر است.

وی در انتها با اشاره به برگزاری انواع اردوهای جهادی، گفت: افزایش اعتقادات مردم، امیدآفرینی، توانمندسازی و حاضر کردن مردم در صحنه از جمله اهداف اردوهای جهادی است؛ هرچند در این مسیر ضعف‌هایی وجود دارد که باید در آینده رفع شود.