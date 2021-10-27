گاز نیتروژن باعث مرگ سه کارگر در شهرستان ابهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۶ ظهر روز سه شنبه (۴ آبان‌ماه) با مرکز فوریت‌های پزشکی ابهر تماس و اعلام حادثه در شرکت فولاد ناب آرش در یکی از شهرک‌های صنعتی ابهر گزارش شد، بلافاصله ۳ آمبولانس فوریت‌های پزشکی قروه، ابهر و پایگاه اورژانس ریلی به محل اعزام شدند.

در این حادثه که ۷حادثه دیده داشت، سه نفر از کارگران شرکت فولاد ناب آرش طبق گفته شاهدان با استنشاق گاز نیتروژن در محل حادثه فوت کردند.

یک نفر از کارگران دچار حادثه گاز گرفتگی می‌شود و ۲ نفر دیگر هم برای کمک به وی می‌روند که متاسفانه دچار مسمومیت شدید گازگرفتگی نیتروژن شده و هر ۳ نفر در دم جان خود را از دست می‌دهند.

چهار کارگر دیگر نیز در این حادثه مسموم شده‌اند، سه نفر از این کارگران از بیمارستان مرخص و یک نفر در بیمارستان الغدیر ابهر تحت مراقبت‌های درمانی است‌.

بنا به اعلام مسئولان ابهر علت دقیق حادثه و فوت کارگران توسط مراجع قانونی در دست بررسی است.

رئیس مرکز فروریت های پزشکی شهرستان ابهر طی تماسی که با وی گرفته شد از پاسخگویی در این زمینه خوداری کرد. همچنین مسئولان شرکت فولاد ناب آرش پاسخگوی تماس های گرفته شده نیستند.