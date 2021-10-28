پوتین: روسیه و آ سه آن مواضع مشابهی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در نشست کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به «آ سه آن» (ASEAN) از طریق ویدئو کنفرانس گفت که فدراسیون روسیه و اعضای آ سه آن مواضع مشابهی در مورد مسائل کلیدی جهانی دارند.

پوتین در این رابطه گفت: روسیه و کشورهای آ سه آن از بسیاری جهات مواضع مشابهی در مورد مسائل کلیدی جهانی و منطقه ای دارند. آنچه مهم است این است که همه ما از همکاری برابر و سودمند متقابل در منطقه وسیع آسیا و اقیانوسیه حمایت کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، فرصت های واقعی برای ایجاد همکاری بین روسیه و آ سه آن، به ویژه در تقویت ثبات و امنیت، حفاظت از بهبود شرایط اقتصادی پس از همه گیری، تقویت تجارت و گسترش روابط بشردوستانه وجود دارد.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که «افزایش روابط با این اتحادیه و اعضایش یکی از اولویت های سیاست خارجی روسیه بوده است».

وی افزود: امسال سی امین سالگرد روابط رسمی بین کشورمان و آسه آن است. بر اساس بیانیه مشترکی که در اجلاس سران روسیه و آسه آن در سال ۲۰۱۸ در سنگاپور به تصویب رسید، این روابط ماهیتی حقیقتا راهبردی دارند.

پوتین تصریح کرد: این مهم است که جدای از دولت ها، همکاری روسیه و آسه آن شامل محافل تجاری، مدنی و دانشگاهی نیز باشد.

کشورهای عضو آ سه آن شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند.

روسیه در جولای ۱۹۹۶ شراکت آ سه آن را به عنوان بخشی از گفتگوی منطقه ای دریافت کرد. در سال ۲۰۰۴، مسکو به معاهده مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا ملحق شد، که سندی اساسی است که روابط آسه آن با شرکای گفتگوی خود را تنظیم می کند.