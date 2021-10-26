پوتین فردا در جمع سران کشورهای «آ سه آن» سخنرانی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین طی سخنانی اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر در نشست کشورهای پیمان «آ سه آن» سخنرانی خواهد کرد.

پسکوف در این خصوص گفت: رئیس جمهور در حال آماده شدن برای شرکت در نشست سران شرق آسیا از طریق ویدئو کنفرانس و در نشست چهارمین اجلاس سران روسیه و آسه آن است که به ترتیب در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر یعنی فردا و پس فردا برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص دستور کار احتمالی و موضوعات مورد بحث پوتین در نشست سران آ سه آن گفت که به احتمال زیاد مواردی همچون شیوع کرونا، دوران اقتصادی پساکرونا، توسعه اقتصادی منطقه آسیا- پاسیفیک و توسعه مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو، از جمله مواردی خواهند بود که رئیس جمهور روسیه در جریان سخنرانی خود به آنها خواهد پرداخت.

پسکوف تاکید کرد که روسیه و کشورهای عضو پیمان آ سه آن طی دو سال اخیر همکاری‌های نزدیکی در خصوص مبارزه با بیماری کرونا و موارد مربوط به تأمین واکسن با یکدیگر داشته‌اند و اکنون نیز مسکو به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی خود با این کشورها است.