  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۰۱

ولادیمیر پوتین:

استقرار موشک‌های میان‌بُرد آمریکا در اروپا خطر و تهدید بزرگی است

استقرار موشک‌های میان‌بُرد آمریکا در اروپا خطر و تهدید بزرگی است

رییس‌جمهور روسیه امروز در سخنانی در شهر سوچی اعلام کرد: استقرار موشک‌های میان‌بُرد آمریکا در اروپا خطر و تهدید بزرگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: استقرار موشک‌ های میان‌بُرد آمریکا در اروپا یک خطر و تهدید بزرگی برای ما است.

رئیس‌جمهور روسیه در شهر سوچی در سخنانی در این خصوص گفت: سامانه‌ های دفاع هوایی ارتقاء یافته روسیه قادر به شناسایی و نابودی موشک‌ های ابرفرا صوت و بالستیک از همه نوع خواهند بود.

وی در ادامه اضافه گرد: بر اساس برنامه تسلیحاتی دولتی، ۲۵ سامانه موشکی ضدهوایی اس-۴۰۰ و بیش از ۷۰ جنگنده مدرن در ۴ سال گذشته تحویل داده شد و بیش از ۲۰ سامانه اس-۳۰۰ و ۹۰ هواپیما هم ارتقا یافته است. مسکو به شکل مناسبی به تلاش کشورهای خارجی که برابری راهبردی را نقض می کنند، پاسخ می دهد.

کد مطلب 5341391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه