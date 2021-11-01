به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: استقرار موشک های میانبُرد آمریکا در اروپا یک خطر و تهدید بزرگی برای ما است.
رئیسجمهور روسیه در شهر سوچی در سخنانی در این خصوص گفت: سامانه های دفاع هوایی ارتقاء یافته روسیه قادر به شناسایی و نابودی موشک های ابرفرا صوت و بالستیک از همه نوع خواهند بود.
وی در ادامه اضافه گرد: بر اساس برنامه تسلیحاتی دولتی، ۲۵ سامانه موشکی ضدهوایی اس-۴۰۰ و بیش از ۷۰ جنگنده مدرن در ۴ سال گذشته تحویل داده شد و بیش از ۲۰ سامانه اس-۳۰۰ و ۹۰ هواپیما هم ارتقا یافته است. مسکو به شکل مناسبی به تلاش کشورهای خارجی که برابری راهبردی را نقض می کنند، پاسخ می دهد.
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