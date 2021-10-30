راه اندازی مرکز پاسخگویی به شبهات واکسن در حرم مطهر حضرت معصومه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد در جمع خبرنگاران بیان کرد: قم در زمینه توسعه مراکز واکسیناسیون و تعداد آن در رتبه سوم کشور قرار دارد برای پاسخگویی به شبهات در زمینه واکسیناسیون یک مرکز پاسخگویی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه راه اندازی می‌شود.

وی افزود: قمی‌ها در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده‌اند و امید است با آگاهی بخشی از سوی بزرگان و نفوذ کلام اصحاب رسانه شاهد افزایش مشارکت شهروندان در زمینه تزریق واکسن باشیم.

به گفته وی، قم همواره رتبه‌ی نخست را در این زمینه داشته است که بایستی قدردان شهروندان قمی باشیم؛ به لحاظ ذخیره واکسن و تعداد مراکز هیچ کمبودی نداریم؛ اما به لحاظ توجیه جامعه هدف و آگاهی بخشی به شهروندان، بایستی تلاش بیشتری صورت بگیرد.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌های مقابله با واکسن هراسی در استان قم تصریح کرد: برای مقابله با واکسن هراسی یک مرکز پاسخگویی به شبهات واکسن در حرم مطهر حضرت معصومه (س) راه اندازی شده است و علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی، اصحاب رسانه به ویژه صدا و سیما باید در راستای تولید برنامه‌های آموزشی فعالیت جدی‌تری داشته باشند.

سرمست همچنین با اشاره به حمایت مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه از جبهه سلامت و طرح واکسیناسیون سراسری افزود: این پشتیبانی‌ها موجب کم اثر شدن تلاش گروه‌های ضد واکسن در استان قم شده است.

وی در انتها تاکید کرد: آموزش و پرورش بایستی همه ظرفیت‌های خود را فعال کند تا زمینه‌ی بازگشایی حضوری مدارس فراهم شود.