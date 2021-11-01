گفتگوی مستقیمی بین ایران وآمریکا نیست/درباره امنیت خودشوخی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوالی در خصوص خبری مبنی بر پیشنهاد محرمانه آمریکا برای مذاکره دوجانبه با ایران، گفت: بین ایران و آمریکا مدت‌ها گفتگویی نبوده است و بعد از خروج آمریکا از برجام نیز برخی ملاقات‌ها بود اما بعد از آن تماس و ملاقاتی انجام نشده است.

به اندازه کافی از آمریکایی‌ها حرف شنیده‌ایم

خطیب‌زاده گفت: آمریکا به عنوان ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و طرفی که از برجام خارج شده است، تمام تلاش خود را کرد که برجام را از بین ببرد و تحریم‌های بین‌المللی را بر ضد ایران اعمال کند. تا زمانی که این واقعیت‌ها تغییری پیدا نکند در هیچ شکل و فرمتی تماسی بین ایران و آمریکا انجام نخواهد شد.

وی افزود: ما به اندازه کافی از آمریکایی‌ها حرف شنیده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پرواز چند ساعته جنگنده‌های چند کشور منطقه به همراه رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: ما به دقت این مساله را رصد می‌کردیم. این پروازها یک نمایش بی رنگ و بو بود و بیش از این ارزش پرداختن ندارد.

رژیم صهیونیستی به خوبی از توانمندی ایران آگاه است

خطیب‌زاده همچنین پیرامون گفتگوهای ایران و عربستان سعودی، اظهار داشت: گفتگوها جدی و شفاف است، اما اینکه ما به کجا برسیم مشروط به طرف مقابل است که از اظهارات رسانه‌ای عبور کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری اسرائیل علیه ایران، تصریح کرد: ما تهدید رژیم اشغالگر قدس برای ثبات امنیت منطقه را نادیده نگرفتیم، اساساً ذات این رژیم بحران آفرینی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی به خوبی از توانمندی ایران آگاه است و توانمندی محدود خود را هم می‌داند. آنها می‌دانند که ایران درباره امنیت خود مصالحه نمی‌کند و شوخی ندارد.

تاریخ مصرف گروهک تروریستی منافقین تمام شده است

خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در واکنش به برگزاری نشست گروهک منافقین در واشنگتن، گفت: این گروهک ورشکسته منافقین به صورت نمایشی برای آنکه نمایش زنده بودن خودش را داشته باشد، در برخی کشورها و نقاط این جلسات را برگزار می‌کند.

وی افزود: البته تاسف برانگیزتر این است که با پول برخی از مقامات، کشورهای دیگر را تشویق می‌کنند که در جلساتشان سخنرانی کنند؛ اما هیچ کس نه این جلسات را جدی می‌گیرد و نه آن آدم‌هایی که با بدنام کردن خودشان در آن نشست ها صحبت می کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: تاریخ مصرف این گروهک برای اربابانشان و کارفرماهایشان سال‌ها است که تمام شده است و هرازگاهی از آنها بر علیه مردم ایران سوء استفاده می‌کنند.

خطیب‌زاده گفت: واقعاً شرم‌آور است که برخی از آنها که همچنان باقی مانده‌اند، بر ضد مردم خودشان اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه آنهایی که توبه کردند و برگشتند، آغوش ملت برایشان باز است، اظهار داشت: من فکر می‌کنم هر عضوی که توبه کند و به آغوش ملت برگردد، زندگی عادی را بسیار زودتر تجربه می‌کند.

واکنش ایران به بیانیه سران فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپایی و ایالات متحده، گفت: دولت‌های انگلیس، آلمان و فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام، هیچ یک از تعهداتشان را انجام ندادند.

خطیب‌زاده افزود: ایران بر اساس باورهای اصیل اسلامی و البته فتوای مقام معظم رهبری، هیچگاه به دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی نبوده است و نیست؛ این موضوع هیچ جایی در دکترین دفاعی ما ندارد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کند که همه جهان باید برای خلع سلاح سراسری اجماع و اقدام کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: آمریکا تنها کشوری در جهان است که در استفاده از سلاح هسته‌ای چنین جنایت بی‌شرمانه‌ای را مرتکب شده است و روزی باید خلع سلاح هسته‌ای را بپذیرد.

خطیب‌زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئولیت پذیر معاهده عدم اشاعه (NPT) و عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره همکاری مناسبی در چارچوب پادمان با این نهاد فنی و تخصصی داشته است و با پایبندی کامل به تعهدات خود، حتی یکسال پس از خروج غیرقانونی و غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا، حسن نیت خود را نشان داده است.

وی با بیان اینکه ملاک برای ما، عمل طرف مقابل است، اظهار داشت: دولت جدید آمریکا بر خلاف مواضع اعلامی، همچنان سیاست فشار حداکثری که منجر به اعمال تحریم های جدید و یا اعمال مجدد تحریم هایی که پیش از آن رفع شده بودند، را ادامه می دهد.



سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: پس از طی زمان لازم برای استقرار دولت جدید و انجام بررسی های مقتضی و همچنین پس از مشورت با شرکا و رایزنی ها با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، اعلام شد که مذاکرات جهت لغو تحریم ها پیش از پایان ماه نوامبر آغاز خواهد شد.

خطیب‌زاده در خصوص آنچه در زمینه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا در بیانیه سران ۴ کشور اعلام شده است، تصریح کرد: برخلاف بیانیه، تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است، با اهداف صلح آمیز و دارای مصارف غیرنظامی ازجمله مصارف پزشکی و تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران بوده است و باید یادآور شد که چنین مواضع غیرمنطبق با واقعیت، نتایج سازنده ای با خود به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بحران به اصطلاح هسته ای که در این بیانیه به گزافه از آن یاد شده است، یک بحران ساختگی و تبلیغاتی بیشتر نیست، افزود: اما هرچه هست، شرایط کنونی در واقع حاصل عدم مسئولیت پذیری و عدم پایبندی نسبت به اجرای تعهدات توسط دولت‌های صادر کننده این بیانیه بوده است و خروج غیرقانونی و نقض قطعنامه ٢٢٣١ (٢٠١۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت ایالات متحده آمریکا و بی عملی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات خود منجر به ایجاد وضعیت کنونی شده است.

پول‌های بلوکه شده ایران در کره باید بازگردد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت اقدام دولت کره جنوبی در بازگرداندن پول‌های بلوکه شده کشورمان گفت: تلاش می‌کنیم این موضوع کمترین تاثیر را بر روابط دوجانبه داشته باشد. هیچ ملتی این را بر نمی‌تابد که دست دولت و کشور دیگری در جیبش باشد.

خطیب‌زاده تصریح کرد: پول‌های بلوکه شده ما در کره جنوبی باید برگردد، البته تلاش‌هایی در این باره شده است، اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه ما با مسئولان بانک مرکزی کشورمان و طرف متقابل کره‌ای در این باره در ارتباط بودیم، اظهار داشت: اراده‌ای در این باره وجود دارد، اما این اراده باید محقق شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره اقدام دولت کره جنوبی در اهدای محموله محدود ماسک به کشورمان، تصریح کرد: ما پاسخ به این اقدام را در حد طنز نگه می‌داریم.

خطیب‌زاده گفت: البته مردم کره نشان دادند که در قبال آن چه دولت آنها در خصوص ما مرتکب شدند، نارضایتی دارند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره حق‌آبه هیرمند نیز گفت:‌این مربوط به سال۱۳۵۱ است و هیچگاه این موارد با آمدن و رفتن هیئت حاکمه و دولت‌ها تغییر نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در بسیاری از سال‌ها طرف‌های افغانستانی به تعهدات خود به ویژه براساس بند ۳ قرارداد پایبند نبودند و نهاد مسئول و اجرایی قرارداد کمیساران عالی آب هستند که وزارت نیرو از سوی ایران مسئولیت داشته و همواره پیگیری کرده و هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به اندازه دولت افغانستان در گذشته و نظام‌های قبل از آن متعهد به این موضوع هستند و مهم این است که اینها اجرایی شود و این موضوع پیگیری خواهد شد.

احتمال دیدار «گروسی» با وزیر امور خارجه کشورمان

خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال دیدار «رافائل گروسی» و حسین امیرعبداللهیان در سفر آتی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت: روابط ایران و آژانس کاملاً فنی و حرفه ای است و از طرف جمهوری اسلامی ایران، سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، به‌طور منظم و دقیق در ارتباط است.

وی ادامه داد: در سفرهای قبلی مدیرکل‌های سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ملاقات‌های تشریفاتی با برخی از مقامات انجام شده است. کاملا طبیعی است که هر وقت سفری تنظیم شود، اگر در دستور کار لازم باشد این ملاقات‌ها انجام شده و انجام می‌شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: اگر سازمان انرژی اتمی برنامه را نهایی کند، امیرعبداللهیان حتما «گروسی» را می‌بیند و منعی برای این قضیه وجود نداشته و نخواهد داشت.

پیگیر اتباع گرفتار در مرز بلاروس هستیم

خطیب‌زاده در خصوص وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در مرزهای بلاروس، گفت: برخی در دام‌ گروه‌های شیادی می‌افتند و به صورت غیرقانونی با وعده‌های فریبکارانه و هزینه‌های سرسام آور از طرق مختلف توسط این باندها با وعده از ایران خارج و بالای ۹۰ درصد آنها هم هیچ وقت به مقصد نمی‌رسند.

وی افزود: توصیه می‌کنم مردم ما از مسیرهای قانونی برای سفر اقدام کنند و در دام این گروه‌ها که هیچ وقت سرنوشت افرادی که با آنها همراه می‌شوند، روشن نمی‌شود اجتناب کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از زمانی متوجه شدیم برخی هموطنان در مرز گرفتار شده‌اند، تلاش های خود را شروع کردیم و حتی یافتن موقعیت آنها خیلی سخت بود. برخی به «مینسک» آورده شدند و برخی نیز به تهران بازگشتند.

خطیب‌زاده تصریح کرد: بسیاری از این اتباع را نمی‌دانیم کجا هستند و موضوع هم این ۱۳ نفر نیستند. دارای پیچیدگی‌هایی است.

وی گفت:‌ به دولت بلاروس گفتیم با توجه به روابط خوب دو کشور انتظار داریم حداکثر همکاری انجام شود و گزارش‌هایی از برخورد نامناسب با این اتباع را داشتیم که در ملاقات‌ها گفتیم و طرف بلاروس گزارش‌ها را دریافت و پیگیری می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: تا لحظه آخر، این موضوع را پیگیری می‌کنیم. این پروسه‌ای نیست که یک روزه تمام شود و امیدواریم توجه و آگاهی در مردم ما بیشتر شود که از این مسیرها برای تردد استفاده نکنند.

در مورد یک میلیمتر از خاک‌مان کوتاه نیامدیم

خطیب‌زاده در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات مقامات برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز، گفت: جزایر ایران در خلیج فارس همواره ایرانی بوده، هست و خواهند بود. اگر به نقشه‌های منطقه برای ۷۰ تا ۸۰ سال پیش هم نگاه کنند برخی کشورهایی که آنجا هستند خودشان را در نقشه نمی‌بینند.

وی گفت: ضمن آنکه همسایه صبوری هستیم و حسن همسایگی را در عمل نشان دادیم در مورد یک میلیمتر از خاک‌مان کوتاه نیامدیم و خون‌های مقدسی که در هشت سال دفاع مقدس بر روی این خاک ریخته شده نشان داد که ما از یک وجب خاکمان هم نمی‌گذریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره اظهارات «بلینکن» وزیر خارجه آمریکا مبنی بر این‌که مشخص نیست ایران اراده‌ای برای بازگشت به مذاکرات داشته باشد و اگر نباشد گزینه‌های لازم را دنبال می‌کنیم، گفت: اگر امروز برجام در این وضعیت و در این نقطه قرار دارد، بلینکن دچار فراموشی نشود. در این نقطه هستیم چون آمریکا گردن‌کشانه با نقض مقدمات بدیهی حقوق بین الملل از برجام خارج شد.

پیام سخنگوی وزارت خارجه به آمریکایی‌ها: ادبیات و منطق جدید در پیش بگیرید

خطیب‌زاده اضافه کرد: نسبت آمریکا با برجام، نسبت کشوری است که از نظر حقوق بین‌الملل، غیرقانونی خارج شده و از نظر سیاسی تلاش کرده این توافق بین‌المللی مورد تایید قطعنامه شورای امنیت را از بین ببرد، همچنین تلاش کرده است که دلار را تبدیل به سلاح علیه این توافق کند.

وی اضافه کرد: اگر سیستم سیاسی آمریکا دچار آلزایمر شده لازم است به آنها گفته شود چه کسی از توافق خارج شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایران با صبر راهبردی یک ساله، تمام تعهدات خود را انجام داد و بعد از بی‌عملی اروپا، برخی اقدامات جبرانی را انجام داد و آمریکا همه را می‌داند.

خطیب‌زاده تصریح کرد: برخی اظهارات، تکراری و به تعبیر دقیق‌تر بی روح و نخ نما شده است. آمریکا می‌داند گزینه‌ها چیست و بهتر است به جای اینکه در دام ادبیات و منطق تندروها بیافتد، تلاش کند ادبیات جدید و منطق جدیدی را ایجاد کند و بداند اقدام درست را جامعه جهانی با آغوش باز خواهد پذیرفت.

تاریخ مذاکرات وین در این هفته نهایی می‌شود

وی درباره انتظار ایران از نقش چین در مذاکرات هسته‌ای، گفت: گفتگوهای ما در وین قبل از نوامبر نهایی می‌شود. ما و پکن رایزنی‌های خیلی نزدیکی با هم داریم و در بروکسل، تاریخ قطعی و نهایی نشد چون ایران می‌خواست با همه طرف‌ها و از جمله پکن رایزنی کند و تاریخ در این هفته نهایی می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره موضع دوگانه غرب در قبال حقوق بشر، افزود: بدترین نگاه به حقوق بشر نگاه سیاسی و ابزاری است. آنهایی که فکر می‌کنند حقوق بشر یکی از ابزارها در جعبه ابزار است تا به دیگران فشار بیاورند بزرگ‌ترین خائنان به حقوق بشر هستند.

خطیب‌زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان و اینکه آیا احتمال می‌دهید مذاکرات در جریان بین دو کشور به تسهیل روابط تجاری کمک کند، گفت: تا بازگشایی سفارتخانه‌ها فاصله داریم و الان زود است در خصوص این موضوع صحبت کنیم.

وی افزود: گفتگوهای ما در بغداد شروع یک فرآیند بود که انتهای آن می‌تواند به آنجا بینجامد، البته مشروط و منوط به تعهد جدی ریاض برای اقدام موثر است.

در کنار مردم یمن و دوستان خود ایستاده‌ایم

سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران و عربستان و مسائل پیش آمده بین عربستان و لبنان و برخی کشورهای دیگر نیز گفت:گفتگوهای ایران و عربستان دوجانبه و منطقه‌ای است و ما درباره دوستان خود با هیچ کس صحبت نمی‌کنیم.

خطیب‌زاده ادامه داد: در کنار دوستانمان هستیم و هیچگاه موضوع صحبت ما با کسی نبود.

وی با بیان اینکه ریاض هم می‌داند سیاست فشار و محاصره علیه دیگر کشورها مدت‌ها، اثر خود را از دست داده است و سیاست درستی هم نیست، گفت: ما همواره در کنار مردم یمن و دوستان خودمان ایستاده‌ایم.