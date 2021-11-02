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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۱

امیرعبداللهیان:

رفتار «بایدن» را به‌دقت می‌سنجیم/ هدف مذاکره حرف زدن محض نیست

رفتار «بایدن» را به‌دقت می‌سنجیم/ هدف مذاکره حرف زدن محض نیست

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ما به‌دقت رفتار «بایدن» را می‌سنجیم، گفت: هدف «مذاکره» حرف زدن محض نیست؛ بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح می‌کند و ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال می‌کند.

وی تاکید کرد: ما به‌دقت رفتار آقای بایدن را می‌سنجیم. هدف «مذاکره» حرف زدن محض نیست؛ بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مطلب خود آورده است: ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.

کد مطلب 5342131

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    نظرات

    • حسین US ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای عبداللهیان لطفا در عمل به او نشان دهید که بدون برداشتن تحریمها شما حرفی برای گفتن ندارید. باور کننین اونها در مخمصه سیاسی گیر کرده اند. باز گشت ما به برجام نافرجام است!

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