به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح می‌کند و ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال می‌کند.

وی تاکید کرد: ما به‌دقت رفتار آقای بایدن را می‌سنجیم. هدف «مذاکره» حرف زدن محض نیست؛ بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مطلب خود آورده است: ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.