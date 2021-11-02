به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده در توییتی نوشت: جهان حقیقتاً به آنچه آقای کروز بدان اعتراف می‌کند واقف است، اینکه رژیم‌ها در واشنگتن سرکش هستند.

این مسئولیت رییس‌جمهور آمریکاست که جامعه بین‌الملل- از جمله تمام اعضای برجام - را قانع کند که امضایش واقعاً معنایی دارد.

این امر مستلزم تضمین‌های عینی است. هیچ‌کس چیزی کمتر از این را نمی‌پذیرد.

به گزارش مهر، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه تندروی آمریکایی در توئیتی نوشته است: اگر هر توافقی با ایران به عنوان یک معاهده توسط سنا تصویب نشود - که بایدن می‌داند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد - مطمئناً هر رئیس جمهور جمهوریخواه در آینده آن را پاره خواهد کرد.