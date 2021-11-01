به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان سخنانی را در خصوص بحران ایجاد شده میان بیروت و ریاض مطرح کرد. وی گفت: درخواست من از وزیر «جورج قرداحی» در عمل، اجرایی نشد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر لبنان عنوان کرد: من از وزیر قرداحی خواسته بودم تا احساس وطن پرستی خود را بر هر احساس دیگری غلبه دهد، اما این اتفاق رخ نداد. اکنون ما در لبه پرتگاه قرار گرفته ایم. اگر خیلی زود بحران کنونی را حل و فصل نکنیم، با چیزی مواجه خواهیم شد که هیچ یک از ما آن را نمی خواهیم.

«جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان دیروز یکشنبه به هجمه‌های گسترده برای استعفای او از سمتش واکنش نشان داد. وی گفت: مسأله استعفای من از دولت مطرح نیست. این موضع گیری پس از آن اتخاذ شد که حتی برخی طرف‌های داخلی در لبنان از جمله جریان المستقبل نیز استعفای قرداحی و تمام اعضای کابینه را به دنبال بحران میان بیروت و ریاض، خواستار شده بودند.

‌حزب الله لبنان حمایت خود از جورج قرداحی و مواضع وی را اعلام کرده است پیشتر «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در سخنانی گفت: ما در حزب الله با فشارها به وزیر «جورج قرداحی» مخالف هستیم. قرداحی تنها عقیده خود را به صورت کاملاً واقع گرایانه بیان کرده است آن هم پیش از آنکه در کسوت وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: تمام آنچه که قرداحی گفته است به دفاع از مظلومیت یک ملت مربوط می‌شود اما جنجال بسیار بزرگی علیه او به راه افتاد. سعودی‌ها همین گونه کشور خود را اداره می‌کنند. آنها اجازه نمی‌دهند هیچکس حرف بزند. آنها نمی‌توانند دیدگاه مخالف خود را قبول کنند.

این عضو حزب الله تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم کشورمان گروگان باج خواهی دیگران باشد. ما اجازه نمی‌دهیم دیگران از کشورمان باج خواهی کنند. وزیر قرداحی اشتباهی نکرده است. ما در کنار او می‌ایستیم. فشارهای زیادی علیه قرداحی اعمال می‌شود. وی افزود: باید دانست که هدف سعودی‌ها تنها قرداحی نیست بلکه آنها در صدد به زانو درآوردن تمام کشور هستند.

روز شنبه هم عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلبی نوشت: واقعیت این است که سعودی‌ها نیز درست مانند صهیونیست‌ها دست به جنجال آفرینی می‌زنند. سوال این است که این همه جار و جنجال برای چیست؟ مگر قرداحی چه گفته است؟

مقام یمنی تأکید کرد که اگر جنگ یمن بیهوده نیست پس کشتار غیرنظامیان چه چیزی نامیده می‌شود؟ این تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلب خود تأکید کرده است: قرداحی یک ماه پیش از آنکه وزیر بشود در سخنانی نظر خود را پیرامون جنگ یمن بیان کرده است. او گفته است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده است. چرا عربستان سخنان قرداحی را نبش قبر کرده است؟ سعودی‌ها از این رهگذر به دنبال ارعاب و باج خواهی هستند. واقعیت این است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده و تجاوزکارانه است.

وی در ادامه نیز عنوان کرده است: چه کسی در یمن مراسم عزا و عروسی را بمباران می‌کند؟ چه کسی غیرنظامیان را به قتل می‌رساند؟ چه کسی اعلام کرد عملیات طوفان قاطعیت در یمن آغاز شده است؟ چه کسی مدارس، مساجد و مناطق مسکونی را هدف قرار می‌دهد؟ بر اساس آمار منتشر شده طی سالهای گذشته ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار یمنی در جنگ عربستان سعودی علیه این کشور شهید شده‌اند.