مشکلات و بحران ها از رهگذر تحمیل خواسته ها حل و فصل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه لبنان امروز سه شنبه سخنانی را پیرامون بحران اخیر میان کشورش با عربستان سعودی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه لبنان در این زمینه تصریح کرد: ما مقامات عربستان سعودی را به گفتگو با «بیروت» نه فقط برای عبور از بحران اخیر که برای حل و فصل تمامی مشکلات فیما بین دعوت می کنیم.

وی افزود: لبنان خواستار داشتن بهترین روابط با عربستان سعودی است اما باید دانست که مشکلات و بحران ها از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل خواهند شد و نه از رهگذر تحمیل خواسته‌ها و دیدگاه‌ها.

گفتنی است، سعودی ها اخیراً به بهانه انتقاد «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان از جنگ علیه یمن، روابط خود با لبنان را به چالش کشیدند و برخی کشورهای عربی را نیز در این مسیر با خود همراه ساختند.

«جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان روز یکشنبه به هجمه‌های گسترده برای استعفای او از سمتش واکنش نشان داد. وی گفت: مسأله استعفای من از دولت مطرح نیست. این موضع گیری پس از آن اتخاذ شد که حتی برخی طرف‌های داخلی در لبنان از جمله جریان المستقبل نیز استعفای قرداحی و تمام اعضای کابینه را به دنبال بحران میان بیروت و ریاض، خواستار شده بودند.

پیشتر «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در سخنانی گفت: ما در حزب الله با فشارها به وزیر «جورج قرداحی» مخالف هستیم. قرداحی تنها عقیده خود را به صورت کاملاً واقع گرایانه بیان کرده است آن هم پیش از آنکه در کسوت وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: تمام آنچه که قرداحی گفته است به دفاع از مظلومیت یک ملت مربوط می‌شود اما جنجال بسیار بزرگی علیه او به راه افتاد. سعودی‌ها همین گونه کشور خود را اداره می‌کنند. آنها اجازه نمی‌دهند هیچکس حرف بزند. آنها نمی‌توانند دیدگاه مخالف خود را قبول کنند.

این عضو حزب الله تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم کشورمان گروگان باج خواهی دیگران باشد. ما اجازه نمی‌دهیم دیگران از کشورمان باج خواهی کنند. وزیر قرداحی اشتباهی نکرده است. ما در کنار او می‌ایستیم. فشارهای زیادی علیه قرداحی اعمال می‌شود. وی افزود: باید دانست که هدف سعودی‌ها تنها قرداحی نیست بلکه آنها در صدد به زانو درآوردن تمام کشور هستند.

روز شنبه هم عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلبی نوشت: واقعیت این است که سعودی‌ها نیز درست مانند صهیونیست‌ها دست به جنجال آفرینی می‌زنند. سوال این است که این همه جار و جنجال برای چیست؟ مگر قرداحی چه گفته است؟

این تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلب خود تأکید کرده است: قرداحی یک ماه پیش از آنکه وزیر بشود در سخنانی نظر خود را پیرامون جنگ یمن بیان کرده است. او گفته است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده است. چرا عربستان سخنان قرداحی را نبش قبر کرده است؟ سعودی‌ها از این رهگذر به دنبال ارعاب و باج خواهی هستند. واقعیت این است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده و تجاوزکارانه است.