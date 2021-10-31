نصب تصاویر جورج قرداحی در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم یمن به نشانه حمایت از وزیر اطلاع‌رسانی لبنان در برابر هجمه رسانه‌های عربی و سعودی، تصاویر او را در خیابان‌های صنعا پایتخت یمن نصب کردند.

مردم یمن با نصب تصویر جورج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی لبنان بر روی بیلبورد تبلیغاتی در خیابان منتهی به فرودگاه صنعاء، حمایت خود از قرداحی را اعلام کردند.

محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن در حساب توئیتری خود تصویری از جورج قرداحی که در خیابان منتهی به فرودگاه صنعاء نصب شده، منتشر کرد.

در کنار تصویر قرداحی عبارت «نعم جورج- حرب- الیمن- عبثیة» (بله جورج جنگ یمن بیهوده است) نوشته شده است.

گفتنی است که عربستان در پی اظهارات جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان که یک ماه پیش از تصدی این پست گفته بود که عربستان به یمن تعدی کرده و انصارالله نیز از خودش دفاع می‌کند، علاوه بر فراخواندن سفیر خود از لبنان و اخراج سفیر لبنانی از این کشور، تصمیم بر توقف صادرات لبنان به عربستان گرفته است.