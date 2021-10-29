مواضع «قرداحی» در قبال جنگ علیه یمن ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «جمال شعیب» تحلیلگر لبنانی در سخنانی از مواضع «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی این کشور در انتقاد از جنگ علیه یمن تمجید کرد.

براساس این گزارش، این تحلیل‌گر لبنانی گفت: عربستان سعودی در یمن مرتکب اقدامات تروریستی می‌شود و این مسأله بر هیچ‌کس پوشیده نیست. سعودی‌ها ده‌ها خودروی حامل مواد منفجره را به لبنان، سوریه و عراق می‌فرستند. بنابراین، اکنون از کدام بخش از سخنان قرداحی به خشم آمده اند؟

وی یادآور شد: عربستان سعودی صدها هزار بمب و موشک بر سر مردم بی دفاع یمن می‌ریزد و کودکان این کشور را به خاک و خون می‌کشد.

گفتنی است، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان چندی پیش در یک برنامه ضبط شده تلویزیونی ضمن محکوم کردن اقدامات و جنگ‌های ائتلاف متجاوز سعودی در یمن اعلام کرد که جنبش «انصارالله» در سال‌های جنگ فقط از خود در برابر اقدامات این ائتلاف دفاع کرده است.

وی در بخشی از سخنان خود گفته بود: «من معتقدم جنگ یمن یک جنگ بیهوده است و باید متوقف شود. ملت یمن از خود دفاع می‌کند. آیا چنین ملتی باید مورد تجاوز قرار گیرد». سخنان قرداحی واکنش‌های متعددی را در محافل مختلف لبنان به همراه داشت.

رسانه‌های لبنانی نزدیک به عربستان سعودی به شدت قرداحی را مورد هجمه قرار دادند و مدعی شدند که اظهارات او موجب وقوع یک بحران بزرگ در روابط میان بیروت و ریاض خواهد شد. این رسانه‌ها به صورت آشکار قرداحی را تحت فشار قرار دادند تا از سمت خود استعفا بدهد؛ فشاری که البته جواب نداد و وزیر اطلاع‌رسانی لبنان اعلام کرد که چنین کاری نمی‌کند.

پس از هجمه‌های داخلی رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی، نوبت به «عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی رسید تا به صورت گسترده وزیر اطلاع‌رسانی لبنان را در فضای مجازی مورد حمله قرار بدهد. این شاهزاده سعودی که از اظهارات قرداحی در انتقاد از جنگ یمن به شدت عصبانی و خشمگین بود، در فضای مجازی ضمن به سخره گرفتن سخنان وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، گفت: قرداحی گفته است که در اظهاراتش قصد توهین به عربستان و یا امارات را نداشته است. من خطاب به او می‌گویم: آیا تو خودت احمق هستی یا ما را احمق فرض کردی؟