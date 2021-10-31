جورج قرداحی: مسأله استعفای من از دولت مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان امروز یکشنبه به هجمه های گسترده برای استعفای او از سمتش واکنش نشان داد. وی گفت: مسأله استعفای من از دولت مطرح نیست.

این موضع گیری پس از آن اتخاذ شد که حتی برخی طرف های داخلی در لبنان از جمله جریان المستقبل نیز استعفای قرداحی و تمام اعضای کابینه را به دنبال بحران میان بیروت و ریاض، خواستار شده بودند.

پیشتر «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در سخنانی گفت: ما در حزب الله با فشارها به وزیر «جورج قرداحی» مخالف هستیم. قرداحی تنها عقیده خود را به صورت کاملاً واقع گرایانه بیان کرده است آن هم پیش از آنکه در کسوت وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: تمام آنچه که قرداحی گفته است به دفاع از مظلومیت یک ملت مربوط می‌شود اما جنجال بسیار بزرگی علیه او به راه افتاد. سعودی‌ها همین گونه کشور خود را اداره می‌کنند. آنها اجازه نمی‌دهند هیچکس حرف بزند. آنها نمی‌توانند دیدگاه مخالف خود را قبول کنند.

این عضو حزب الله تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم کشورمان گروگان باج خواهی دیگران باشد. ما اجازه نمی‌دهیم دیگران از کشورمان باج خواهی کنند. وزیر قرداحی اشتباهی نکرده است. ما در کنار او می‌ایستیم. فشارهای زیادی علیه قرداحی اعمال می‌شود. وی افزود: باید دانست که هدف سعودی‌ها تنها قرداحی نیست بلکه آنها در صدد به زانو درآوردن تمام کشور هستند.