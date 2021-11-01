حرف زدن مشکلی را حل نمی کند/ وقت عمل فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بسام مولوی وزیر کشور لبنان بر ضرورت اجرای اقدامات لازم و تحقق اصلاحات فراگیر به عنوان گام نخست برای ترمیم روابط لبنان با کشورهای عربی تاکید کرد.

وی در گفتگو با روزنامه الجمهوریه لبنان تاکید کرد: حرف زدن فایده ای ندارد و زمان عمل و شروع فوری اقدامات مطلوب و تحقق اصلاحات فراگیر به عنوان گام نخست برای ترمیم روابط با کشورهای عربی، رسیده است.

مولوی افزود: لبنان به محیط پیرامون عربی خود به ویژه داشتن روابط عمیق با عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارد و نمی تواند در انزوا با محیط پیرامون عربی خود به سر ببرد.

وی بر اصول ملی لبنان تاکید کرد.