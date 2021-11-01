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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۰

وزیر کشور لبنان:

حرف زدن مشکلی را حل نمی کند/ وقت عمل فرا رسیده است

حرف زدن مشکلی را حل نمی کند/ وقت عمل فرا رسیده است

وزیر کشور لبنان بر ضرورت اجرای اقدامات لازم و تحقق اصلاحات فراگیر به عنوان گام نخست برای ترمیم روابط لبنان با کشورهای عربی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بسام مولوی وزیر کشور لبنان بر ضرورت اجرای اقدامات لازم و تحقق اصلاحات فراگیر به عنوان گام نخست برای ترمیم روابط لبنان با کشورهای عربی تاکید کرد.

وی در گفتگو با روزنامه الجمهوریه لبنان تاکید کرد: حرف زدن فایده ای ندارد و زمان عمل و شروع فوری اقدامات مطلوب و تحقق اصلاحات فراگیر به عنوان گام نخست برای ترمیم روابط با کشورهای عربی، رسیده است.

مولوی افزود: لبنان به محیط پیرامون عربی خود به ویژه داشتن روابط عمیق با عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارد و نمی تواند در انزوا با محیط پیرامون عربی خود به سر ببرد.

وی بر اصول ملی لبنان تاکید کرد.

کد مطلب 5341190

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