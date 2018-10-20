به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه طی همایشی برترین های علمی خراسان جنوبی از محل موقوفه بنیاد فرهنگی البرز تجلیل شدند.

برترین های علمی خراسان جنوبی که در این همایش تجلیل شدند، ۸۰ دانش آموزان برتر و نمونه، ۱۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و ۱۰ دانشجوی سایر دانشگاه ها، ۱۰ نفر از طلاب نمونه و ۴ مخترع برتر و نمونه خراسان جنوبی هستند.

مرضیه مسکر زاده مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به ایام محرم و صفر اظهار کرد: هیچ وقفی بالاتر از آنچه امام حسین(ع) انجام داد در تاریخ ثبت نشده است چرا که ایشان جان خود را وقف مبارزه با ظلم کرد.

وی بیان کرد: باید در حد توان خویش فرهنگ وقف را تبلیغ و ترویج کنیم و در حد داشته ها و امکانات خویش نسبت به این سنت حسنه اهتمام بورزیم.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: شاید در کلام بتوانیم از خوبی و فضیلت وقف و کار نیک سخن بگوییم ولی در عرصه عمل تنها انسان های بخشنده و سخاوتمنده از داشته های مادی خود می گذرند که باید در برابر آنان تعظیم کرد.

مسگر زاده یادآور شد: نخبگان باید به این نکته توجه داشته باشند که بعد از دریافت جایزه موقوفه بنیاد فرهنگی البرز و شناخته شدن به عنوان یک فرد برتر در عرصه علمی مسئولیت آنان افزون تر می شود و باید جایگاه خود را پاس بدارند.

گفتنی است از مخترعین برتر با لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان، دانش جویان و طلاب برتر با لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون تومان و از دانش آموزان نمونه علمی خراسان جنوبی با لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون تومان تجلیل شد.