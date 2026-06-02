ابلاغ دستورالعمل جایزه البرز به دانش آموزان دوره متوسطه

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری بین بنیاد فرهنگی البرز و وزارت آموزش و پرورش با حضور دکتر سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و دکتر حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز به امضا رسید.
مراسم انعقاد این تفاهمنامه در روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ و با حضور جناب آقای دکتر آذرکیش، مدیران کل، مشاوران و نمایندگان دفاتر حوزه معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و دکتر ارشدی، اعضای هیئت امناء، و جمعی از مدیران بنیاد فرهنگی البرز به میزبانی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
این تفاهمنامه که با استناد به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده است، موضوع «شناسایی و هدایت دانشآموزان مستعد و برتر در حوزههای علمی، پژوهشی، مهارتی و فرهنگی و تشویق ایشان از طریق اعطای جایزه البرز» را مبنای عمل قرار داده است و مهمترین اهداف آن عبارتند از: ترویج فرهنگ علمآموزی و تجلیل از مقام علم و عالمان؛ ایجاد انگیزه و اُمیدافزایی در دانشآموزان برای تلاش در مسیر اعتلای علمی و فرهنگی کشور؛ و آشنایی و ترغیب دانشآموزان به سنت حسنه وقف و آثار آن در جامعه به ویژه وقف در حوزه علم و فناوری.
مهمترین محورهای این تفاهمنامه بر ابلاغ دستورالعمل جامع جایزه البرز به ادارات کل آموزشوپرورش استانها برای اجرا در دوره اعتبار تفاهمنامه؛ اطلاعرسانی مراحل مختلف جایزه البرز با استفاده از ظرفیت رسانههای وزارت آموزشوپرورش؛ زمینهسازی برای حضور نمایندگان بنیاد در جلسات مرتبط با مراسم پایانی رویدادهای ملی و نمایشگاههای آموزشوپرورش در سطوح ستادی و استانی با هدف آشنایی مخاطبان با جایزه البرز و آثار انگیزشی و معنوی آن؛ تاکید دارد.
در ابتدای این مراسم، سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، ضمن قدردانی از رویکرد مشارکتی بنیاد فرهنگی البرز، گفت: وزارت آموزش و پرورش همواره بر شناسایی و هدایت استعدادهای برتر بر اساس سند تحول بنیادین تأکید داشته است. همکاری با بنیاد فرهنگی البرز که پیشینهای درخشان در حمایت از دانشآموزان مستعد دارد، فرصت مغتنمی برای نظاممند کردن فرآیند تشویق و هدایت این عزیزان است.
وی افزود: عدالت آموزشی یکی از اولویتهای ماست. اطمینان دارم با تدوین شاخصهای شفاف و عادلانه، جایزه البرز میتواند به کشف استعدادهای نهفته در تمام نقاط ایران، به ویژه مناطق کمبرخوردار، کمک شایانی کند. این تفاهمنامه، الگویی موفق از همکاری نهادهای عمومی و غیردولتی است.
معاون آموزش متوسطه در پایان ابراز امیدواری کرد: دستورالعمل جامع نحوه اعطای جایزه البرز در سال ۱۴۰۵ به زودی به تمامی مدارس دوره اول و دوم آموزش متوسطه(نظری، فنیوحرفهای و کاردانش ) ابلاغ خواهد شد.
حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز نیز در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه، گفت: تمام شاخصهای شناسایی دانشآموزان در این تفاهمنامه بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده است. اجرای این تفاهم هیچ گونه بار مالی بر دوش آموزش و پرورش ندارد و بنیاد فرهنگی البرز به عنوان یک موقوفه عامالمنفعه، بیش از نیم قرن است که این مسئولیت را در راستای اجرای امینانه واقف خود انجام میدهد.
وی افزود: جایزه البرز فقط یک تقدیرنامه و مبلغ تشویقی نیست؛ این جایزه اعتماد به نفس، انگیزه برای ادامه مسیر علمی و شبکه همسالان برتر را برای دانشآموزان به ارمغان میآورد. بسیاری از برگزیدگان گذشته ما، امروز دانشمندان، مخترعان و مدیران اثرگذار کشور هستند. این تفاهمنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، این تأثیر را سیستماتیک، عادلانه و پایدار میکند.
دبیرکل جایزه البرز در پایان خاطرنشان کرد: ما به این تفاهم به عنوان پیمانی برای عدالت آموزشی، ترویج فرهنگ وقف علمی و فعالسازی ظرفیتهای مردمی در حمایت از استعدادهای برتر نگاه میکنیم.
شایان ذکر است این تفاهم نامه به مدت ۴ سال از تاریخ امضاء منعقد شده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
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