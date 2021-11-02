روسیه توانمندی دفع هرگونه حمله پهپادی دشمنان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه‌شنبه در جمع مقامات دفاعی این کشور در سخنانی اعلام کرد که مسکو قادر است هرگونه حمله پهپادی دشمنان را دفع کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص گفت: ارتش روسیه می‌ تواند به طور موثری هرگونه حمله با هواپیماهای بدون سرنشین دشمن را دفع کند. ما آموخته ایم که حملات هواپیماهای بدون سرنشین را دفع کنیم و این کار را کاملاً مؤثر انجام می‌ دهیم.

«ولادیمیر پوتین» در این باره ادامه داد: ما به خوبی می‌ دانیم که پهپاد ها چگونه در درگیری‌ های مسلحانه چند سال گذشته ارزش خود را ثابت کرده اند، چقدر موثر هستند و چقدر می‌ توانند برای ما خطرناک باشد.

این در حالیست که وی دیروز نیز در سخنانی اعلام کرده بود: استقرار موشک‌ های میان‌بُرد آمریکا در اروپا یک خطر و تهدید بزرگی برای ما است. سامانه‌ های دفاع هوایی ارتقاء یافته روسیه قادر به شناسایی و نابودی موشک‌ های ابرفرا صوت و بالستیک از همه نوع خواهند بود. بر اساس برنامه تسلیحاتی دولتی، ۲۵ سامانه موشکی ضدهوایی اس-۴۰۰ و بیش از ۷۰ جنگنده مدرن در ۴ سال گذشته تحویل داده شد و بیش از ۲۰ سامانه اس-۳۰۰ و ۹۰ هواپیما هم ارتقا یافته است. مسکو به شکل مناسبی به تلاش کشورهای خارجی که برابری راهبردی را نقض می کنند، پاسخ می دهد.