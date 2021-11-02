روسیه در دریای سیاه رزمایش برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با حضور کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای سیاه، روسیه نیز رزمایشی نظامی را در این منطقه انجام داد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفته بود که نیروهای این کشور می‌توانند با دوربین چشمی، شناورهای آمریکایی را ببینند و آنها در تیررس سامانه‌های پدافندی روسیه هستند.

رزمایش امروز نیروی دریایی روسیه نیز که شامل تمرین شلیک به اهداف دشمن بود؛ همزمان با آماده باش سامانه‌های دفاع هوایی مستقر در شبه جزیره کریمه و «نووروسیسک» انجام شد.

مسکو پیشتر هم درباره حضور کشتی‌های جنگی کشورهای غربی در دریای سیاه و نزدیک شدن آنها به ساحل کریمه هشدار داده بود.

پیشتر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفته بود که اعزام کشتی‌های نظامی آمریکا به آب‌های دریای سیاه منجر به ایجاد ثبات در منطقه نشده و تنها کشورهای ساحلی دریای سیاه را به سمت اتخاذ سیاست‌های تقابل جویانه سوق خواهد داد.

دریای سیاه، شش کشور هم کرانه با آن، یعنی کشورهای روسیه، رومانی، بلغارستان، اوکراین، گرجستان و ترکیه را از طریق دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس پیوند می‌دهد.

از میان این شش کشور، سه مورد (رومانی، بلغارستان و ترکیه) عضو ناتو هستند و دو کشور دیگر هم (گرجستان و اوکراین) امیدوارند که به پیمان آتلانتیک شمالی ملحق شوند.

از سوی دیگر، اشراف دریای سیاه به تمامیت ارضی روسیه به این معنا است که بخش وسیعی از قسمت اروپایی این کشور در تیررس موشک‌های میان برد آمریکا قرار دارد که در رومانی مستقر شده است. اگر چه الحاق کریمه به روسیه که در سال ۲۰۱۴ محقق شد؛ قدرت بازدارندگی مسکو در دریای سیاه را افزایش داده اما واقعیت این است که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به تغییر موازنه قوا به نفع بلوک غرب تمام شود.

لوید آستین وزیر دفاع آمریکا، دو هفته پیش، در سفر به کشورهای حوزه دریای سیاه، از گرجستان و رومانی هم بازدید کرده بود. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا پیش از سفر آستین، در این باره گفت: ما در حال تقویت کردن حاکمیت کشورهایی هستیم که در خط مقدم تجاوز روسیه قرار دارند!

از سوی دیگر، «آنگرت کرامپ-کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان هم مدعی شده بود که ناتو باید آماده باشد روسیه را با سلاح‌های هسته‌ای مهار و از هرگونه نقض حریم هوایی بر فراز کشورهای بالتیک و اطراف دریای سیاه جلوگیری کند- ادعایی که واکنش تند روسیه را در پی داشت.