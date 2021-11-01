کرملین: انتظار ادامه تماس ها با آمریکا را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو انتظار دارد که تماس ها با واشنگتن درباره مسئله امنیت سایبری ادامه یابد.

پسکوف در این باره گفت: ما از قبل گفته ایم در راستای توافق انجام شده در ژنو (بین پوتین و بایدن)، مجموعه کاملی از مذاکرات بین روسیه و آمریکا درباره مسئله امنیت سایبری برگزار شده است. طبیعتا این تماس ها در حال برگزاری در قالب بسته ای است. این مسئله حوزه ای نیست که تبلیغات کمکی به دست یابی نتایج دلخواه مسکو و واشنگتن نماید. ما انتظار داریم که این تماس ها ادامه یابد.

پیشتر و در همین رابطه، «آنه نوبرگر» معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در تکنولوژی های نوظهور و سایبری، در نشستی خبری در اواسط اکتبر اعلام کرد که آمریکا اطلاعاتی خاص را درباره گروه های هکری باج افزاری که به زعم واشنگتن از خاک روسیه فعالیت کرده اند، به مسکو ارائه کرده است و انتظار دارد که مسکو قدم های بعدی در این زمینه را بردارد.

پیشتر نیز یک نماینده ارشد دولت آمریکا گفته بود که روسیه قبلا قدم هایی را در پاسخ به سیگنال های ایالات متحده در مورد گروه های هکری باج افزاری که گفته می شود از خاک این کشور فعالیت می کنند برداشته است و آمریکا انتظار دارد این روند ادامه یابد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «جو بایدن» همتای آمریکایی او در ۱۶ ژوئن نشستی را در ژنو برگزار کردند. پس از نشست مذکور، مسکو و واشنگتن برنامه هایی را برای آغاز رایزنی در مورد امنیت سایبری، مبادله زندانیان و کنترل تسلیحات اعلام کردند.