پوتین برای کنترل کرونا دست به دامن ارتش روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه از ارتش این کشور برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی و اضطراری همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کرونا درخواست کمک کرد.

رئیس‌جمهور روسیه در این ارتباط با اعلام اینکه وضعیت کشورش بسیار دشوار است، به مسئولان وزارت دفاع گفت: بیش از ۴۰ هزار مورد ابتلای روزانه داریم که تاکنون این مورد اتفاق نیفتاده بود. از شما می‌خواهم در صورت نیاز به حمایت از خدمات پزشکی ادامه دهید.

ستاد عملیاتی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در روسیه روز دوشنبه گزارش داده بود که طی شبانه روز گذشته ۴۰ هزار و ۴۰۲ مورد ابتلای جدید به کووید -۱۹ در این کشور ثبت شده که البته بیش از ۹۰ درصد این افراد فاقد علائم بالینی بیماری هستند. در حالی‌که موارد جدید آلودگی برای سومین روز متوالی است که بیش از ۴۰ هزار نفر شناسایی می‌شود، تعداد کل مبتلایان به کرونا در روسیه به ۸ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۹۲ نفر افزایش یافته است.

بیشترین موارد آلودگی به ترتیب در شهر مسکو با ۷ هزار و ۱۰۳ مورد، در شهر سن‌پترزبورگ با ۳ هزار و ۲۵۰ مورد و در منطقه مسکو با ۲ هزار و ۸۶۶ مورد شناسایی شده است. در حال حاضر، تعداد بیماران فعال کرونایی در تمامی ۸۵ منطقه فدرال روسیه به ۹۳۲ هزار و ۷۷۳ نفر رسیده است.

طبق این اطلاعات، تعداد مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید -۱۹ در این شهر روسیه طی شبانه روز یک هزار و ۱۵۵ نفر ثبت شد (یک روز قبل این شاخص به ۱۱۵۸ نفر بود). در مجموع تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور به ۲۳۹ هزار و ۶۹۳ نفر افزایش یافته است.

بیشترین موارد مرگ ناشی از کرونا نیز در شهر مسکو با ۹۶ مورد، در شهر سن‌پترزبورگ با ۸۵ مورد، در منطقه مسکو با ۴۷ مورد و در کراسنویارسک با ۴۰ مورد گزارش شده است.