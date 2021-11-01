لاوروف: دیداری سازنده با بایدن داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید دیدارش با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در حاشیه نشست جی ۲۰ در رُم انجام شد؛ سازنده بوده و طرف مقابل هم خواستار تماس های بیشتر شده است.

لاوروف در توصیف این دیدار افزود: گفتگویی مختصر اما مفید با رئیس جمهور بایدن داشتم. وی به پوتین سلام رساند و بر تعهدش به انجام تماس های بیشتر تاکید کرد. علاوه بر این، درباره این صحبت کردیم که چگونه این تماس ها را در آینده ای نه چندان دور محقق کنیم. من این مسئله را که فکر می کنم در تنظیم برنامه های آتی مفید باشد؛ به رئیس جمهور (پوتین) انتقال دادم.

پیشتر، کاخ کرملین، دیدار پوتین و بایدن را تا پایان سال جاری میلادی، محتمل دانسته بود.

دیدار اخیر لاوروف و بایدن هم در حالی انجام شد که پیشتر وزارت خارجه روسیه، خبرها درباره برنامه ریزی لاوروف برای دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را تکذیب کرده بود.

روسیه و آمریکا در یکی از بدترین دوره های روابط خود به سر می برند که نمونه های آن در اعزام کشتی های جنگی آمریکا به دریای سیاه، تلاش برای کاهش دیپلمات های روسیه در آمریکا و همچنین کاهش ارتباط روسیه و ناتو به نازلترین سطح، قابل مشاهده است.